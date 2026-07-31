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Jahanabad News: किसान कॉलेज तक पहुंच पथ नहीं रहने से होती है परेशानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जहानाबाद
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Jahanabad News: मखदुमपुर में किसान इंटर कॉलेज तक पहुंच पथ का निर्माण नहीं हुआ है, जिससे छात्रों और मोहल्लेवासियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कीचड़युक्त पगडंडी से गुजरना पड़ता है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों से कई बार आवेदन दिए गए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

Jahanabad News: किसान कॉलेज तक पहुंच पथ नहीं रहने से होती है परेशानी

Jahanabad News: मखदुमपुर,निज संवाददाता। मखदुमपुर स्थित किसान इंटर कॉलेज तक आज तक पहुंच पथ का निर्माण नहीं हो पाया है। संपर्क पथ नहीं रहने के कारण छात्रों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कॉलेज तक जाने का एकमात्र रास्ता पगडंडी है, जो वर्षा होने की स्थिति में पूरी तरह बंद हो जाता है। उस स्थिति में कॉलेज के कर्मियों के साथ छात्रों को कीचड़ से होकर गुजरना पड़ता है।

छात्रों और मोहल्लेवासियों की परेशानियाँ

वहीं इसी रास्ते से निकट के परशुराम कॉलोनी भी जुड़ा हुआ है। कॉलेज के छात्रों के साथ मोहल्ले के सैकड़ो लोगों को भी परेशानी होती है। कॉलेज के कर्मी आजाद अहमद और संजय शर्मा ने बताया कि संपर्क पथ नहीं रहने के कारण बरसात के चार महीने में काफी परेशानी होती है। कॉलेज तक कोई भी समान नहीं पहुंच पाता है वापस आने वाले छात्रों को अपने बाइक या दूसरी वाहन ब्लॉक के पास ही लगाना पड़ता है।

संरचना के लाभ

उन लोगों ने बताया कि अगर सड़क का निर्माण हो जाए तो इससे कॉलेज के पीछे स्थित परशुराम मोहल्ला और कायमगंज मोहल्ला के लोगों को भी लाभ होगा। अगर 500 फीट भी पीसीसी सड़क का निर्माण हो जाए तो इससे कॉलेज के साथ सैकड़ो घर के लोगों को लाभ होगा। इस संबंध में स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं नगर पंचायत को कई बार आवेदन दिया गया। लेकिन अब तक किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। फोटो- 31 जुलाई जेहाना- 17 कैप्शन- मखदुमपुर बाजार स्थित किसान कॉलेज में पंगडंडी के सहारे आते-जाते लोग।

सामान्य प्रश्न

किसान इंटर कॉलेज तक पहुंच पथ का निर्माण क्यों नहीं हुआ?
किसान इंटर कॉलेज तक पहुंच पथ का निर्माण अब तक नहीं हुआ है, जिससे छात्रों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
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