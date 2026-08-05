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Jahanabad News: विकास कार्यों के लिए कराएं भूमि की उपलब्धता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जहानाबाद
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Jahanabad News: राजस्व एवं भूमि सुधार से संबंधित मामलों की समीक्षा बैठक , बैठक में अपर समाहर्ता (राजस्व), भूमि सुधार उप समाहर्ता तथा जिले के सभी अंचलाधिकारी उपस्थित रहे।

Jahanabad News: विकास कार्यों के लिए कराएं भूमि की उपलब्धता

Jahanabad News: राजस्व एवं भूमि सुधार से संबंधित मामलों की समीक्षा बैठक अरवल, निज प्रतिनिधि। जिला पदाधिकारी अमृषा बैंस की अध्यक्षता में राजस्व एवं भूमि सुधार से संबंधित मामलों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर समाहर्ता (राजस्व), भूमि सुधार उप समाहर्ता तथा जिले के सभी अंचलाधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान के निर्देश

बैठक के दौरान जिला पदाधिकारी ने राजस्व एवं भूमि संबंधी मामलों की प्रखंडवार एवं अंचलवार समीक्षा करते हुए सभी अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया कि जिले में संचालित एवं प्रस्तावित सभी विकासात्मक योजनाओं के लिए आवश्यक भूमि की उपलब्धता समयबद्ध रूप से सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भूमि उपलब्धता अथवा एनओसी से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या के कारण कोई भी निर्माण कार्य, आधारभूत संरचना परियोजना अथवा जनहित की विकास योजना बाधित नहीं होनी चाहिए।

जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए भूमि चिन्हित करना

जिला पदाधिकारी ने कहा कि सड़क, पुल-पुलिया, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्थान, आंगनबाड़ी केंद्र, पेयजल, सिंचाई, विद्युत, खेल मैदान, पंचायत भवन तथा अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए आवश्यक भूमि चिन्हित कर संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस कार्य में किसी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी।

लंबित मामलों का निष्पादन

उन्होंने निर्देश दिया कि जिन परियोजनाओं में भूमि हस्तांतरण, जमाबंदी, सीमांकन, अतिक्रमण, म्यूटेशन अथवा अन्य राजस्व संबंधी समस्याओं के कारण कार्य लंबित हैं, उनकी सूची तैयार कर प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन किया जाए। सभी अंचलाधिकारी नियमित रूप से प्रगति की समीक्षा करें तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर लंबित मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करें। बैठक में सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने, सरकारी भूमि का अद्यतन अभिलेखीकरण, ऑनलाइन दाखिल-खारिज एवं परिमार्जन से संबंधित लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन, परिमापी कार्यों में तेजी लाने तथा न्यायालयों में लंबित राजस्व वादों की नियमित समीक्षा करने के निर्देश भी दिए गए।

आम नागरिकों से जुड़े राजस्व मामलों का निष्पादन

जिला पदाधिकारी ने कहा कि आम नागरिकों से जुड़े राजस्व मामलों का निष्पादन पूरी पारदर्शिता, संवेदनशीलता एवं समयबद्ध तरीके से किया जाए, ताकि लोगों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने सभी अंचलाधिकारियों को निर्देशित किया कि जन शिकायतों सहयोग शिविर में राजस्व संबंधी प्राप्त आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण एवं त्वरित समाधान सुनिश्चित करें तथा प्रत्येक स्तर पर उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही बनाए रखें। फोटो- 05 अगस्त अरवल- 08 कैप्शन- अरवल स्थित कार्यालय में बुधवार को राजस्व एवं भूमि सुधार से संबंधित मामलों की समीक्षा बैठक में उपस्थित डीएम अमृषा बैंस व अन्य अधिकारी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बैठक में किसकी अध्यक्षता में समीक्षा की गई?
बैठक की अध्यक्षता जिला पदाधिकारी अमृषा बैंस ने की।
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