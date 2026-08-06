Jahanabad News: प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति की समीक्षा
Jahanabad News: सभी विभागों एवं बैंकों को लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने का निर्देश, उप विकास आयुक्त आदित्य कुमार पियूष की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
Jahanabad News: सभी विभागों एवं बैंकों को लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने का निर्देश जहानाबाद, निज संवाददाता उप विकास आयुक्त आदित्य कुमार पियूष की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला स्तरीय सभी पदाधिकारी भौतिक रूप से उपस्थित रहे, जबकि प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी एवं विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। बैठक के दौरान योजना अंतर्गत ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की विस्तृत समीक्षा की गई। इसके साथ ही वेंडर चयन, वेंडर द्वारा की जा रही कार्रवाई, बैंक ऋण स्वीकृति तथा सोलर पैनलों के अधिष्ठापन (इंस्टॉलेशन) की प्रगति की भी समीक्षा की गई।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।