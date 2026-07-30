Jahanabad News: नीलाम पत्र वाद के लंबित मामलों का करें त्वरित निष्पादन
Jahanabad News: अरवल, निज प्रतिनिधिबैठक में अपर समाहर्ता रवि प्रसाद चौहान ने बताया कि अरवल जिला अंतर्गत कुल 34 नीलाम पत्र पदाधिकारी कार्यरत है।
Jahanabad News: अरवल, निज प्रतिनिधि जिला पदाधिकारी अमृता बैस की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में नीलाम पत्रवाद से संबंधित सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों एवं संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक की चर्चा
बैठक में अपर समाहर्ता रवि प्रसाद चौहान ने बताया कि अरवल जिला अंतर्गत कुल 34 नीलाम पत्र पदाधिकारी कार्यरत है। जिला पदाधिकारी ने सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों को विभागवार लंबित नीलाम पत्रवादों की गहन समीक्षा करते हुए उनके त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया।
निर्देश और समीक्षा
जिला पदाधिकारी ने सभी पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि विभागवार लंबित मामलों का रजिस्टर-9-10 से मिलान करते हुए अभिलेखों को अद्यतन एवं त्रुटिरहित रखना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक लंबित मामले की नियमित समीक्षा की जाए तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर निष्पादन की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि राजस्व वसूली की प्रक्रिया में गति लाई जा सके।
बॉडी वारंट की समीक्षा
बैठक के दौरान लंबित बॉडी वारंट के मामलों की भी विस्तृत समीक्षा की गई। इस संबंध में पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) को निर्देशित किया गया कि सभी लंबित बॉडी वारंटों पर त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई करते हुए उनका शीघ्र तामिला कराना सुनिश्चित करें।
संन्वय और निगरानी
उन्होंने कहा कि प्रशासन एवं पुलिस के समन्वित प्रयास से लंबित मामलों का समयबद्ध निष्पादन किया जाए। जिला पदाधिकारी ने सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों को अपने-अपने विभागों से संबंधित मामलों की नियमित निगरानी करने तथा प्रगति प्रतिवेदन समय पर उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि लंबित मामलों के निष्पादन में किसी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी तथा कार्यों की नियमित समीक्षा की जाएगी। बैठक में पुलिस अधीक्षक नवजोत सिमी, सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी, संबंधित विभागों के वरीय पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
सामान्य प्रश्न
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