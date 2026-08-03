Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Jahanabad News: राजस्व कर्मचारियों की रैंडमाइजेशन से पदस्थापना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जहानाबाद
Follow us on Google News
share

Jahanabad News: हाल ही में दूसरे जिलों से ट्रांसफर होकर आए हैं यहां, अंचलों को मिलेगी राहत , इससे कर्मियों की कमी से जूझ रहे अंचल कार्यालयों को थोड़ी राहत मिलेगी और आम आदमी का काम भी आसान हो सकेगा।

Jahanabad News: राजस्व कर्मचारियों की रैंडमाइजेशन से पदस्थापना

Jahanabad News: हाल ही में दूसरे जिलों से ट्रांसफर होकर आए हैं यहां, अंचलों को मिलेगी राहत जहानाबाद, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। जिले में स्थानांतरित होकर आए 31 राजस्व कर्मचारियों की सोमवार को विभिन्न अंचल कार्यालयों में पदस्थापना की गई। इससे कर्मियों की कमी से जूझ रहे अंचल कार्यालयों को थोड़ी राहत मिलेगी और आम आदमी का काम भी आसान हो सकेगा। पूरी तरह से तकनीक आधारित, पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया के तहत संबंधित कर्मियों की पदस्थापना की गई। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के सॉफ्टवेयर के माध्यम से रैंडमाइजेशन कर कर्मचारियों का विभिन्न अंचलों में आवंटन किया गया।

पदस्थापना की प्रक्रिया

डीएम के निर्देश पर जिला स्थापना उप समाहर्ता की उपस्थिति में एनआईसी द्वारा रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न कराई गई। इस तकनीकी प्रणाली के जरिए सभी 31 राजस्व कर्मचारियों को जिले के अलग-अलग अंचल कार्यालयों में पदस्थापित किया गया, जिससे मानवीय हस्तक्षेप की संभावना समाप्त हो सके और पदस्थापना प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष बनी रहे। जिला स्थापना उप समाहर्ता ने बताया कि जिला प्रशासन का उद्देश्य पदस्थापना व्यवस्था में अधिकतम पारदर्शिता लाना, प्रशासनिक दक्षता को मजबूत करना तथा सभी अंचलों में राजस्व कार्यों का संतुलित और प्रभावी संचालन सुनिश्चित करना है। तकनीक आधारित यह व्यवस्था न केवल निष्पक्षता को बढ़ावा देगी, बल्कि राजस्व प्रशासन की कार्यकुशलता में भी सुधार करेगी। प्रशासन ने सभी संबंधित राजस्व कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने आवंटित अंचल कार्यालय में योगदान दें, ताकि राजस्व एवं अंचल कार्यालयों से जुड़े कार्यों का निर्बाध संचालन सुनिश्चित हो सके। जिला प्रशासन का मानना है कि इस पहल से जिले में राजस्व सेवाओं के संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों को मजबूती मिलेगी。

प्रश्नोत्तर

जिले में कितने राजस्व कर्मचारियों का स्थानांतरित किया गया है?
जिले में 31 राजस्व कर्मचारियों का स्थानांतरित किया गया है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jahanabad Latest News Transfer

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।