Jahanabad News: कैन बियर व अंग्रेजी शराब की बोतलों के साथ एक धंधेबाज गिरफ्तार
Jahanabad News: जहानाबाद के निजामुद्दीनपुर मोहल्ला में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान केन बियर और अंग्रेजी शराब की बोतलें जप्त की गईं तथा राहुल कुमार नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई।
Jahanabad News: जहानाबाद, निज प्रतिनिधि। उत्पाद विभाग की टीम ने गुरुवार की शाम शहर के निजामुद्दीनपुर मोहल्ला में छापेमारी की। इस दौरान केन बियर और अंग्रेजी शराब की बोतलें जप्त की गई। शराब के साथ एक व्यक्ति राहुल कुमार को गिरफ्तार किया गया। उत्पाद अधीक्षक दिलीप कुमार पाठक ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि निजामुद्दीनपुर में शराब तस्कर का गिरोह सक्रिय है और शराब की आपूर्ति की जा रही है। उनके निर्देश पर टीम में शामिल लोगों ने राहुल कुमार को शराब का धंधा करने के आरोप में गिरफ्तार किया। अधीक्षक ने बताया कि 12 केन बियर और छोटी-बड़ी छह बोतल अंग्रेजी शराब जप्त की गई।
इस संबंध में उत्पाद अधिनियम के तहत अग्रेतर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।