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Jahanabad News: कैन बियर व अंग्रेजी शराब की बोतलों के साथ एक धंधेबाज गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जहानाबाद
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Jahanabad News: जहानाबाद के निजामुद्दीनपुर मोहल्ला में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान केन बियर और अंग्रेजी शराब की बोतलें जप्त की गईं तथा राहुल कुमार नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई।

Jahanabad News: कैन बियर व अंग्रेजी शराब की बोतलों के साथ एक धंधेबाज गिरफ्तार

Jahanabad News: जहानाबाद, निज प्रतिनिधि। उत्पाद विभाग की टीम ने गुरुवार की शाम शहर के निजामुद्दीनपुर मोहल्ला में छापेमारी की। इस दौरान केन बियर और अंग्रेजी शराब की बोतलें जप्त की गई। शराब के साथ एक व्यक्ति राहुल कुमार को गिरफ्तार किया गया। उत्पाद अधीक्षक दिलीप कुमार पाठक ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि निजामुद्दीनपुर में शराब तस्कर का गिरोह सक्रिय है और शराब की आपूर्ति की जा रही है। उनके निर्देश पर टीम में शामिल लोगों ने राहुल कुमार को शराब का धंधा करने के आरोप में गिरफ्तार किया। अधीक्षक ने बताया कि 12 केन बियर और छोटी-बड़ी छह बोतल अंग्रेजी शराब जप्त की गई।

इस संबंध में उत्पाद अधिनियम के तहत अग्रेतर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

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