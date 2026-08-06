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Jahanabad News: गुमटी से 67 बोतल अंग्रेजी शराब व केन बीयर बरामद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जहानाबाद
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Jahanabad News: शहर के ठाकुरबाड़ी मोहल्ला स्थित पानी टंकी के समीप हुई छापेमारी, धंधेबाज फरार, नगर थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना पाकर शहर के ठाकुरबाड़ी पानी टंकी के संमीप संचालित एक गुमटी से बुधवार को 67 बोतल अंग्रेजी...

Jahanabad News: गुमटी से 67 बोतल अंग्रेजी शराब व केन बीयर बरामद

Jahanabad News: शहर के ठाकुरबाड़ी मोहल्ला स्थित पानी टंकी के समीप हुई छापेमारी, धंधेबाज फरार जहानाबाद, निज प्रतिनिधि। नगर थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना पाकर शहर के ठाकुरबाड़ी पानी टंकी के संमीप संचालित एक गुमटी से बुधवार को 67 बोतल अंग्रेजी शराब और केन बीयर बरामद किया है। किसी की गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। गुमटी संचालक के बारे में पता लगाया जा रहा है। नगर थानाध्यक्ष श्याम कुमार पांडेय ने बुधवार की शाम बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि ठाकुरबाड़ी के इलाके में अवैध शराब का धंधा किया जाता है। लोगों को होम डिलीवरी की जाती है और शराब के खरीदार लोग भी आते हैं।

धंधा करने वालों ने शराब छिपा रखी हैं। इस सूचना के आलोक में पुलिस ने बुधवार को ठाकुरबाड़ी पानी टंकी के समीप चौकसी शुरू की और एक गुमटी को देखा। शक होने पर सर्च के दौरान उस गुमटी से विभिन्न ब्रांडों की छोटी- बड़ी 19 बोतल अंग्रेजी शराब और दो कार्टूनों में पैक 48 केन बियर मिली जिसे जप्त कर थाना लाया गया। शराब के धंधेबाजों को पकड़ने के लिए उसे चिन्हित किया जा रहा है। इस संबंध में उत्पाद एवं मध निषेध अधिनियम के तहत नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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