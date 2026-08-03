Jahanabad News: बांकीपुर में जनता ने भाजपा को दिया करारा जवाब

Jahanabad News: अरवल, निज संवाददाता। भाकपा-माले के पूर्व विधायक महानंद सिंह ने कहा है कि बांकीपुर में जनता ने भाजपा को करारा जवाब दिया है। मतदाताओं का कम मतदान भाजपा के बुलडोजर- एनकाउंटर राज और नाकाम प्रशासन के खिलाफ जनता की नाराजगी का एक प्रमुख संकेत था। राजधानी के इस मजबूत भाजपा गढ़ में जनता ने अपने मताधिकार के जरिए भाजपा की जनविरोधी नीतियों और दमनकारी शासन के खिलाफ अपना संदेश स्पष्ट कर दिया है।

जनता की नाराजगी

उन्होंने कहा कि 20 जुलाई को दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर पुलिस की बर्बरता तथा 22 जुलाई के राजभवन मार्च और 25 जुलाई के बिहार बंद के दौरान बिहार के छात्र-युवाओं पर किए गए दमन ने निश्चित रूप से जनता के आक्रोश को और मजबूत किया है। बिहार के नौजवानों ने जिस साहस और मजबूती के साथ दमन का मुकाबला किया, उसने लोकतांत्रिक प्रतिरोध की नई मिसाल कायम की है। बांकीपुर के मतदाताओं ने भाजपा के इस दमनकारी रवैये के खिलाफ अपना फैसला सुनाया है। महानंद सिंह ने बांकीपुर के मतदाताओं और खासकर बिहार के नौजवानों को इस जनादेश के लिए हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह परिणाम बताता है कि जनता अब दमन, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और नाकाम प्रशासन के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रही है।