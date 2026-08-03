Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Jahanabad News: बांकीपुर में जनता ने भाजपा को दिया करारा जवाब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जहानाबाद
Follow us on Google News
share

Jahanabad News: अरवल, निज संवाददाता।मतदाताओं का कम मतदान भाजपा के बुलडोजर- एनकाउंटर राज और नाकाम प्रशासन के खिलाफ जनता की नाराजगी का एक प्रमुख संकेत था।

Jahanabad News: बांकीपुर में जनता ने भाजपा को दिया करारा जवाब

Jahanabad News: अरवल, निज संवाददाता। भाकपा-माले के पूर्व विधायक महानंद सिंह ने कहा है कि बांकीपुर में जनता ने भाजपा को करारा जवाब दिया है। मतदाताओं का कम मतदान भाजपा के बुलडोजर- एनकाउंटर राज और नाकाम प्रशासन के खिलाफ जनता की नाराजगी का एक प्रमुख संकेत था। राजधानी के इस मजबूत भाजपा गढ़ में जनता ने अपने मताधिकार के जरिए भाजपा की जनविरोधी नीतियों और दमनकारी शासन के खिलाफ अपना संदेश स्पष्ट कर दिया है।

ये भी पढ़ें:Bhabua News: बांकीपुर में जीत पर कार्यकर्ताओं ने शहर में मनाया जश्न

जनता की नाराजगी

उन्होंने कहा कि 20 जुलाई को दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर पुलिस की बर्बरता तथा 22 जुलाई के राजभवन मार्च और 25 जुलाई के बिहार बंद के दौरान बिहार के छात्र-युवाओं पर किए गए दमन ने निश्चित रूप से जनता के आक्रोश को और मजबूत किया है। बिहार के नौजवानों ने जिस साहस और मजबूती के साथ दमन का मुकाबला किया, उसने लोकतांत्रिक प्रतिरोध की नई मिसाल कायम की है। बांकीपुर के मतदाताओं ने भाजपा के इस दमनकारी रवैये के खिलाफ अपना फैसला सुनाया है। महानंद सिंह ने बांकीपुर के मतदाताओं और खासकर बिहार के नौजवानों को इस जनादेश के लिए हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह परिणाम बताता है कि जनता अब दमन, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और नाकाम प्रशासन के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रही है।

ये भी पढ़ें:Bhabua News: बांकीपुर में जीत पर कार्यकर्ताओं ने शहर में मनाया जश्न
ये भी पढ़ें:नितिन के दौरे, पवन-मनोज के गाने बेअसर; टारगेट 98 का, 44 पर अटके; पटना में कैसे पस्त हुई बीजेपी?

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

महानंद सिंह ने क्या कहा?
महानंद सिंह ने कहा है कि बांकीपुर में जनता ने भाजपा को करारा जवाब दिया है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jahanabad Latest News BJP

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।