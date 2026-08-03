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Jahanabad News: एसपी ने जनता दरबार में सुनी आम जनों की समस्याएं, दिए निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जहानाबाद
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Jahanabad News: जहानाबाद में एसपी कोटा किरण कुमार द्वारा आयोजित जनता दरबार में एक दर्जन से अधिक लोगों की शिकायतें सुनी गईं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से नागरिक अपनी समस्याओं के साथ उपस्थित हुए। पुलिस अधीक्षक ने सभी की समस्याओं को ध्यान से सुना और संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान के लिए निर्देशित किया।

Jahanabad News: एसपी ने जनता दरबार में सुनी आम जनों की समस्याएं, दिए निर्देश

Jahanabad News: जहानाबाद। एसपी कोटा किरण कुमार के द्वारा सोमवार को आयोजित जनता दरबार में एक दर्जन से अधिक आमजनों की शिकायतें सुनी गई। शहरी और ग्रामीण इलाके से लोग अपनी समस्या को लेकर आये थे। पुलिस अधीक्षक के द्वारा सभी लोगों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना गया तथा उनके त्वरित समाधान के लिए संबंधित पदाधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए।

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