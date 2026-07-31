Jahanabad News: डीएम ने 66 फरियादियों की फरियाद सुन दिया निदान का भरोसा

Jahanabad News: जहानाबाद, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। जिला प्रशासन ने 66 फरियादियों की समस्याओं को सुनने हेतु शुक्रवार को जनता दरबार का आयोजन किया। डीएम छिरिड वाई भुटिया ने प्रशासन की जिम्मेदारियों को बढ़ाया और बताया कि पारदर्शी प्रशासन से आम आदमी की समस्याओं का त्वरित समाधान प्राथमिकता है।

Jahanabad News: जहानाबाद , हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। डीएम छिरिड वाई भुटिया ने निर्धारित शेड्यूल के अनुसार शुक्रवार को जनता दरबार का आयोजन कर जिले भर से आए 66 फरियादियों की समस्याअें को गौर से सुना। उन्होंने कई मामलों का मौके पर निष्पादन कराया।

जनता दरबार की प्राथमिकताएँ डीएम ने स्पष्ट किया कि आम आदमी की समस्या का निदान जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में एक है। मुख्यमंत्री के द्वारा हाल में शुरू किए गए सहयोग शिविर के बाद प्रशासन की आम आदमी के प्रति जिम्मेदारियां और बढ़ी है। जिला प्रशासन मुख्यमंत्री की भावना के अनुरूप उसी दिशा में काम कर आम आदमी की समस्या के निदान को मूल फोकस में रखकर काम कर रहा है।

प्रतिबद्धता और जिम्मेदारी उन्होने बताया कि पारदर्शी व प्रभावी प्रशासन के लिए आम आदमी का हित को गंभीरता से लेने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को पहले ही हिदायतें दी जा चुकी है। उन्होने बताया कि जनता दरबार में पहले की तुलना में अब और अधिक जिम्मेदारी व प्रभावी तरीके से आम लोगों की समस्याओं का निदान किया जा रहा है। जनता दरबार को और प्रभावी व जिम्मेदार बनाने की पूरी शिद्दत के साथ लगातार कोशिश की जा रही है।

समस्या समाधान के लिए समय सीमा डीएम ने कहा कि समय सीमा के अंदर पब्लिक की समस्याओं के निदान के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। बिना मतलब समस्या के समाधान में देरी पर संबंधित अधिकारियों या कर्मियों के खिलाफ जिला प्रशासन कार्रवाई करेगा। जनता दरबार में उनके साथ विभिन्न कार्यालयों, विभागों, शाखाओं तथा इकाईयों के पदाधिकारी भी मौके पर मौजूद रहकर आम लोगों की समस्याओं पर गौर किया। कई आवेदनों के त्वरित निष्पादन के लिए स्थल पर ही संबंधित पदाधिकारियों को हस्तगत कराते हुए अविलंब कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।