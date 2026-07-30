Jahanabad News: एसपी ने जनता दरबार में सुनीं जन-समस्याएं, दिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश
Jahanabad News: अरवल, निज संवाददाता।जनता दरबार के दौरान एसपी ने सभी फरियादियों की समस्याएं बेहद गंभीरता और ध्यानपूर्वक सुनीं।
Jahanabad News: अरवल, निज संवाददाता। स्थानीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में आम लोग अपनी शिकायतों और समस्याओं के समाधान के लिए पहुंचे। जनता दरबार के दौरान एसपी ने सभी फरियादियों की समस्याएं बेहद गंभीरता और ध्यानपूर्वक सुनीं। प्राप्त आवेदनों के निष्पक्ष और त्वरित निष्पादन के लिए संबंधित पुलिस अधिकारियों को कड़े दिशा-निर्देश दिए गए। एसपी ने स्पष्ट किया कि सभी मामलों में समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ताकि आम जनता को राहत मिल सके। पुलिस प्रशासन आम नागरिकों की समस्याओं के शीघ्र और न्यायोचित निवारण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। फोटो- 30 जुलाई अरवल- 02 कैप्शन- अरवल स्थित कार्यालय में गुरुवार को लोगों की फरियाद सुनते एसपी डॉ. नवजोत सिमी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।