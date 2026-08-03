Jahanabad News: डीएम के जनता दरबार में आठ लोगों ने रखी अपनी समस्याएं
Jahanabad News: अरवल, निज प्रतिनिधि।प्राप्त शिकायतें मुख्य रूप से भूमि विवाद, अतिक्रमण, लोहिया स्वच्छता, भूमि सुधार उप समाहर्ता कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय, अपर समाहर्ता कार्यालय, अंचलाधिकारी कार्यालय, परिवहन विभाग...
Jahanabad News: अरवल, निज प्रतिनिधि। जिला पदाधिकारी अमृषा बैस द्वारा कार्यालय प्रकोष्ट में जनता से साक्षात्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनता से साक्षात्कार में लगभग 08 नागरिकों के द्वारा अपनी समस्याओं से जिला पदाधिकारी को अवगत कराया गया।
समस्याओं का समाधान
प्राप्त शिकायतें मुख्य रूप से भूमि विवाद, अतिक्रमण, लोहिया स्वच्छता, भूमि सुधार उप समाहर्ता कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय, अपर समाहर्ता कार्यालय, अंचलाधिकारी कार्यालय, परिवहन विभाग एवं अन्य विभाग से संबंधित थे। जनता से साक्षात्कार में विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने अपनी समस्याएं रखीं, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निष्पादन कर दिया गया। जिला पदाधिक निर्देश दिया गया कि जनता की समस्याओं का समाधान शेष मामलों का त्वरित और पारदर्शी तरीके से करें।
निवासियों की शिकायतें
करपी प्रखण्ड स्थित ग्राम बम्भई निवासी ललन सिंह द्वारा बताया गया कि जमाबंदी पंजी पर खेसरा नंबर अंकित नहीं रहने से फॉर्मर आईडी नहीं बन पा रहा है। परासी थाना स्थित ग्राम परासी निवासी मंजर खां द्वारा बताया गया कि लोहिया स्वच्छता बिहार अभियान के तहत स्वच्छता कर्मियों के मानदेय भुगतान में राशि की कटौती कर मुखिया एवं पंचायत सचिव द्वारा भुगतान किया जाता है। शहर तेलपा निवासी विजय दास द्वारा बताया गया कि हमारे गाँव के कुछ ग्रामीणों का बिहार राज्य भूदान यज्ञ कमिटि से जमीन वितरण से प्राप्त भूमि पर बेदखल से दखल कब्जा करवाया जाए। फोटो- 03 अगस्त अरवल- 02 कैप्शन- अरवल स्थित कार्यालय में सोमवार को लोगों की फरियाद सुनती डीएम अमृषा बैंस।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।