Jahanabad News: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को ले एसडीओ ने की समीक्षा बैठक
Jahanabad News: अरवल में 'प्रधानमंत्री सूर्यमान घर मुफ्त बिजली योजना' की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। अनुमंडल पदाधिकारी संजीव कुमार ने अधिकारियों को इस योजना से अधिक से अधिक परिवारों को जोड़ने और 25 वर्षों तक मुफ्त बिजली की उपलब्धता के लिए समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए। सरकार सोलर पैनल लगाने पर भारी सब्सिडी दे रही है।
Jahanabad News: अधिकारियों को लक्ष्य पूरा करने के निर्देश, 25 वर्षों तक मुफ्त बिजली और सब्सिडी का मिलेगा लाभ
मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा
समन्वय बनाकर लक्ष्य पूरा करने का निर्देश अरवल, निज संवाददाता। अनुमंडल कार्यालय में शनिवार को अनुमंडल पदाधिकारी संजीव कुमार की अध्यक्षता में 'प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे अधिक से अधिक परिवारों को इस योजना से जोड़ना सुनिश्चित करें। अनुमंडल पदाधिकारी संजीव कुमार ने बैठक में उपस्थित अधिकारियों को आपसी समन्वय स्थापित कर काम करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और विद्युत विभाग के अधिकारी मिलकर काम करें। आवंटित लक्ष्य के अनुसार समय पर कार्य पूरा किया जाए। योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार जनसंपर्क अभियान चलाएं और आम लोगों को सोलर पैनल लगाने के लिए प्रेरित करें। इस योजना से जुड़ने वाले उपभोक्ताओं को अगले 25 सालों तक मुफ्त बिजली की सुविधा मिलेगी। सोलर पैनल लगाने पर सरकार की ओर से भारी सब्सिडी दी जा रही है। शेष बची राशि के लिए बैंकों से आसान किस्त पर लोन की सुविधा भी दी जा रही है। बैठक में नगर परिषद के अधिकारियों, विद्युत विभाग के इंजीनियरों, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों समेत कई अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। फोटो- 01 अगस्त अरवल- 22 कैप्शन- 'प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' को लेकर शनिवार को समीक्षा बैठक में उपस्थित एसडीपीओ कुमार संजय।
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