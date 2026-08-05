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Jahanabad News: प्रशांत किशोर की जीत पर अरवल में विजय जुलूस निकालते कार्यकर्ता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जहानाबाद
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Jahanabad News: अर्वल जिले में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत के बाद कार्यकर्ताओं ने उत्साह से जश्न मनाया। अरवल शहर में विजय जुलूस निकाला गया और मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया गया। समर्थकों ने इसे बदलाव का जनादेश बताया और प्रशांत किशोर के नेतृत्व में बेहतर बिहार बनाने का संकल्प लिया।

Jahanabad News: प्रशांत किशोर की जीत पर अरवल में विजय जुलूस निकालते कार्यकर्ता

Jahanabad News: अरवल निज संवाददाता। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की जीत के बाद अरवल जिले में पार्टी कार्यकर्ताओं ने बुधवार को उत्साह के साथ जश्न मनाया। अरवल शहर में भव्य विजय जुलूस निकाला गया, वहीं कलेर प्रखंड के मेहंदिया में कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। समर्थकों ने इसे बिहार की राजनीति में बदलाव का जनादेश बताते हुए प्रशांत किशोर के नेतृत्व में बेहतर बिहार बनाने का संकल्प लिया। अरवल शहर में निकले विजय जुलूस में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए।

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जुलूस और समर्थकों की भीड़

समर्थकों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाई और जन सुराज के समर्थन में नारे लगाए। जुलूस शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरा। इस दौरान नेताओं ने कहा कि बांकीपुर की जनता ने विकास, पारदर्शिता और नई राजनीति के पक्ष में अपना विश्वास जताया है। कार्यक्रम में कुंती देवी, अरुण यादव, नरेश शर्मा सहित सैकड़ों नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं कलेर प्रखंड के मेहंदिया में आयोजित कार्यक्रम में जन सुराज नेता एवं पूर्व पैक्स अध्यक्ष संजय कुमार ने कहा कि यह जीत जनता के विश्वास और बदलाव की इच्छा का परिणाम है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में बढ़ते अपराध और भ्रष्टाचार से लोग परेशान हैं तथा प्रशांत किशोर की जीत ने जनता के बीच नई उम्मीद जगाई है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में जन सुराज बिहार में एक मजबूत राजनीतिक विकल्प बनकर उभरेगा। फोटो- 05 अगस्त अरवल- 19 कैप्शन- अरवल शहर में बुधवार को जनस्वराज्य पार्टी के जीत पर विजय जुलूस निकालते नेता व कार्यकर्ता।

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सामान्य प्रश्न

प्रशांत किशोर की जीत के बाद अरवल में क्या हुआ?
अरवल में प्रशांत किशोर की जीत के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने उत्साह से जश्न मनाया और भव्य विजय जुलूस निकाला।
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