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Jahanabad News: अभया ब्रिगेड ने सरकारी स्कूल में चलाया जागरूकता कार्यक्रम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जहानाबाद
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Jahanabad News: जहानाबाद में सोमवार को पुलिस ने 'अभया ब्रिगेड' द्वारा प्लस टू विद्यालय, हुलासगंज में ऑपरेशन विधि पालक युवक के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में साइबर अपराध, मानव व्यापार, महिला सुरक्षा और महिलाओं के उत्थान पर जानकारी साझा की गई।

Jahanabad News: अभया ब्रिगेड ने सरकारी स्कूल में चलाया जागरूकता कार्यक्रम

Jahanabad News: जहानाबाद। सोमवार को पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस दीदी टीम (अभया ब्रिगेड) द्वारा प्लस टू विधालय, हुलासगंज में ऑपरेशन विधि पालक युवक के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अभियान के उद्देश्यों के तहत आमजन, विशेषकर युवाओं एवं विद्यार्थियों को साइबर अपराध के प्रति जागरूक कर सुरक्षित डिजिटल वातावरण एवं नया सवेरा 3.0 के तहत महिला सशक्तिकरण के विषयों पर जानकारी दी गयी। साथ ही मानव व्यापार की रोकथाम ,महिला सुरक्षा एवं महिला उत्थान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की गई |

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