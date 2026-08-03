Jahanabad News: एक माह पूर्व अपहृत युवती बरामद, न्यायालय में पेश करेगी पुलिस
Jahanabad News: अरवल, निज संवाददाता। मामले की जानकारी देते हुए सदर थाना अध्यक्ष दरबारी चौधरी ने बताया कि बीते महीने युवती का अपहरण हुआ था, जिसके बाद उसकी मां के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
Jahanabad News: अरवल, निज संवाददाता। सदर थाना क्षेत्र से एक माह पूर्व अपहृत युवती को पुलिस ने रविवार की रात शहर से सकुशल बरामद कर लिया है। मामले की जानकारी देते हुए सदर थाना अध्यक्ष दरबारी चौधरी ने बताया कि बीते महीने युवती का अपहरण हुआ था, जिसके बाद उसकी मां के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस टीम लगातार मामले की छानबीन कर रही थी, जिसके तहत रविवार की रात युवती को बरामद करने में सफलता मिली। थाना अध्यक्ष ने आगे बताया कि बरामद युवती को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद अदालत के निर्देशानुसार आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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