Jahanabad News: पटना से चुरायी गई बाइक जहानाबाद में बरामद, एक गिरफ्तार

Jahanabad News: वाहन चेकिंग के दौरान नगर थाने की पुलिस को मिली कामयाबी, नगर थाने की पुलिस ने शहर के दो स्थानों से दो बाइकें बरामद की है। इसमें एक पटना के बेऊर थाना क्षेत्र से चुरायी गई बाइक है।

Jahanabad News: वाहन चेकिंग के दौरान नगर थाने की पुलिस को मिली कामयाबी राजा बाजार में चोरी करने आया चोर बाइक छोड़कर भागा, पुलिस ने किया जप्त जहानाबाद, निज प्रतिनिधि। नगर थाने की पुलिस ने शहर के दो स्थानों से दो बाइकें बरामद की है। इसमें एक पटना के बेऊर थाना क्षेत्र से चुरायी गई बाइक है। इस मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है जो शहर के मलहचक कुटिया पर के समीप का निवासी है।

दूसरे मामले में बाइक की बरामदगी दूसरी बाइक राजा बाजार से पुलिस ने बरामद किया है। एक गोदाम में चोरी करने के दौरान खदेड़े जाने पर चोर अपनी बाइक छोड़कर भाग गया जिसे पुलिस ने जप्त कर थाना लाया। दोनों मामले में अग्रेतर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। नगर थाने के प्रभारी थानाध्यक्ष श्याम कुमार पांडेय ने बुधवार की शाम इसकी पुष्टि की है। खबर के अनुसार नगर थाने की पुलिस शहर में गश्त लगा रही थी। वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इस दौरान मलहचक कुटिया पर के निवासी राजू कुमार( पिता गंगा निषाद) नामक युवक एक पल्सर बाइक पर सवार होकर शहर के नाका नंबर-एक ऊंटा मोड़ के समीप आया। वहीं पर चेकिंग की जा रही थी। पुलिस ने जब उसे रोका और गाड़ी के कागजात मांगे तो वह घबरा गया। बाद में पुलिस को यह जानकारी हुई कि यह पल्सर बाइक चोरी की है जो कुछ दिनों पूर्व पटना के बेऊर थाना क्षेत्र से चुराई गई थी। इस संबंध में बेऊर थाने में गाड़ी मालिक के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। उक्त युवक को गिरफ्तार कर चोरी की बाइक बरामद कर थाना लाया गया है।

चोर की सक्रियता और गिरफ्तार एक अन्य घटना में शहर के राजा बाजार इलाके में संचालित एक गोदाम में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं को लेकर गोदाम मालिक सत्येंद्र कुमार सक्रिय थे। उन्होंने एक सप्ताह पूर्व अपने गोदाम में तीन - चार बार करीब डेढ़ लाख रुपये मूल्य की संपत्ति चोरी कर लिए जाने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी और खुद भी गोदाम की निगरानी कर रहे थे। इसी बीच चोर फिर से गोदाम में चोरी करने आया। चौकसी बरत रहे गोदाम मालिकव अन्य ने हल्ला करते हुए जब उसे खदेड़ा तो चोर अपनी बाइक छोड़कर वहां से फरार हो गया। उस बाइक को भी जप्त कर थाना लाया गया है। फिलहाल यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जब्त की गई दूसरी बाइक भी चोरी की है। अग्रेतर कार्रवाई हो रही है।