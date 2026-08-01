Jahanabad News: केस का निष्पादन एवं अनुसंधान तेजी से करें
Jahanabad News: अरवल में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कुमार संजय ने सदर थाना में केस की समीक्षा की। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को तेजी से केस का निष्पादन करने और अनुसंधान में नई तकनीक का उपयोग करने के निर्देश दिए। साथ ही फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी और संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखने पर भी जोर दिया।
Jahanabad News: अरवल, निज संवाददाता। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कुमार संजय सदर थाना में पहुंचकर सदर थाना अध्यक्ष एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ केस की समीक्षा की। इस दौरान अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने सभी पुलिस पदाधिकारी को निर्देश दिया कि केस का निष्पादन तेजी से करें एवं केस के अनुसंधान पूरी बारीकी एवं नई तकनीक से करें ताकि कोई भी केस में शामिल व्यक्ति बचे नहीं एवं निर्दोष फंसे नहीं इसका पूरा ध्यान रखे। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के द्वारा फरार अभियुक्त को गिरफ्तारी करने का निर्देश दिया गया एवं थाना अध्यक्ष को कई दिशा निर्देश दिए। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने थाना अध्यक्ष को निर्देश दिया कि केस के अनुसंधानकर्ताओं के साथ बैठकर लगातार केस के निष्पादन कराऐ इसमें किसी तरह के लापरवाही शिथिलता नहीं बरते साथ ही सड़क पर लगातार गस्ती करें संदिग्ध व्यक्ति पर नजर रखें एवं पूरी विधि व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखें ताकि कहीं से किसी प्रकार की सूचना आता है तो उस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करें।
इस दौरान सदर थाना अध्यक्ष दरबारी चौधरी एवं सदर थाने के पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे। फोटो- 01 अगस्त अरवल- 21 कैप्शन- अरवल सदर थाने में शनिवार को केस की समीक्षा करते अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कुमार संजय।
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