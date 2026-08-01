Jahanabad News: दो माह पूर्व चोरी गयी सूमो विक्टा पटना से बरामद
Jahanabad News: अरवल, निज संवाददाता।पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि चोरी की गाड़ी पटना एम्स के पीछे स्थित एक कबाड़ी की दुकान में छिपाकर रखी गई है।
Jahanabad News: अरवल, निज संवाददाता। जिला पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दो माह पूर्व चोरी गयी बैदराबाद निवासी रविन्द्र कुमार की सूमो विक्टा गाड़ी को पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि चोरी की गाड़ी पटना एम्स के पीछे स्थित एक कबाड़ी की दुकान में छिपाकर रखी गई है। सूचना के आधार पर अरवल पुलिस ने छापेमारी की और वहां से सूमो विक्टा को बरामद कर लिया। आशंका जताई जा रही है कि चोर वाहन को काटकर कबाड़ में बेचने या ठिकाने लगाने की तैयारी में थे। गाड़ी सुरक्षित मिलने से रविन्द्र कुमार ने राहत की सांस ली।
सदर थाना अध्यक्ष दरबारी चौधरी ने बताया कि मामले में आगे की जांच जारी है। चोरी में शामिल आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।
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