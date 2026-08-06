Jahanabad News: चावल चोरी के मामले में बंधुगंज पैक्स अध्यक्ष को पूर्णिया पुलिस ने पकड़ा

Jahanabad News: चावल चोरी के मामले में बंधुगंज पैक्स अध्यक्ष को पूर्णिया पुलिस ने पकड़ा
Jahanabad News: पूछताछ को लेकर पूर्णिया ले गई पुलिस , पूर्णिया पुलिस बुधवार को बंधुगंज में छापेमारी कर पैक्स अध्यक्ष को कथित चावल चोरी के मामले में पड़कर पूर्णिया अपने साथ ले गई है।
Jahanabad News: पूछताछ को लेकर पूर्णिया ले गई पुलिस घोसी, निज संवाददाता पूर्णिया पुलिस बुधवार को बंधुगंज में छापेमारी कर पैक्स अध्यक्ष को कथित चावल चोरी के मामले में पड़कर पूर्णिया अपने साथ ले गई है। इस संदर्भ में घोसी थाना अध्यक्ष शैलेश कुमार ने बताया कि पूर्णिया पुलिस घोसी थाना से छापेमारी को लेकर सहयोग मांगा इसके बाद पुलिस छापेमारी के दौरान पैक्स अध्यक्ष गौरीशंकर शर्मा को पड़कर पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई है। इस संदर्भ में छापेमारी को लेकर पहुंचे पदाधिकारी ने बताया कि पूर्णिया से हुए चावल चोरी के मामले में कई और लोगों को पकड़ा गया है जिसके निशानदेही के आधार पर पैक्स अध्यक्ष को पकड़ा गया है।
उन्होंने बताया कि पूर्णिया से चोरी हुई चावल को बंधुगंज पैक्स गोदाम में अनलोड किया गया था। हालांकि पुलिस के छापेमारी के दौरान गोदाम में चावल मौजूद नहीं था।
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