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Jahanabad News: खरौना में अभियुक्त के घर पर चस्पाया गया इश्तेहार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जहानाबाद
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Jahanabad News: जहानाबाद में पुलिस ने खरौना गांव के प्रहलाद कुमार को सरेंडर करने की अंतिम चेतावनी दी है। उन पर बलात्कार का मामला दर्ज है और पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने में असफल रही है। कोर्ट के निर्देश के आधार पर इस सूचना को चस्पा किया गया है।

Jahanabad News: खरौना में अभियुक्त के घर पर चस्पाया गया इश्तेहार

Jahanabad News: जहानाबाद। बराबर पर्यटक थाने की पुलिस ने सोमवार को खरौना गांव स्थित एक घर पर इश्तिहार चस्पाया और उन्हें सरेंडर करने की अंतिम चेतावनी दी। बताया गया है कि उक्त गांव के निवासी प्रहलाद कुमार के विरुद्ध बराबर पर्यटक थाने में मामला दर्ज है। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है लेकिन वह फरार है। कोर्ट के आदेश के आलोक में इश्तहार चिपका कर उन्हें या तो कोर्ट के समक्ष या फिर पुलिस के समक्ष सरेंडर करने की चेतावनी दी गई है।

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