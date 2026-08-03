Jahanabad News: खरौना में अभियुक्त के घर पर चस्पाया गया इश्तेहार
Jahanabad News: जहानाबाद में पुलिस ने खरौना गांव के प्रहलाद कुमार को सरेंडर करने की अंतिम चेतावनी दी है। उन पर बलात्कार का मामला दर्ज है और पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने में असफल रही है। कोर्ट के निर्देश के आधार पर इस सूचना को चस्पा किया गया है।
Jahanabad News: जहानाबाद। बराबर पर्यटक थाने की पुलिस ने सोमवार को खरौना गांव स्थित एक घर पर इश्तिहार चस्पाया और उन्हें सरेंडर करने की अंतिम चेतावनी दी। बताया गया है कि उक्त गांव के निवासी प्रहलाद कुमार के विरुद्ध बराबर पर्यटक थाने में मामला दर्ज है। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है लेकिन वह फरार है। कोर्ट के आदेश के आलोक में इश्तहार चिपका कर उन्हें या तो कोर्ट के समक्ष या फिर पुलिस के समक्ष सरेंडर करने की चेतावनी दी गई है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।