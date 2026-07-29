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Jahanabad News: चार हजार लीटर जावा महुआ नष्ट कर चार भट्ठी तोड़ी, शराब जब्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जहानाबाद
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Jahanabad News: जहानाबाद में पुलिस ने शराब के धंधेबाजों के खिलाफ छापेमारी की। पिछले चौबीस घंटों में चार भट्ठियों को तोड़कर करीब 4000 लीटर जावा महुआ और 101 लीटर निर्मित शराब जप्त की गई। 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 14 शराब बनाने के मामले में थे। एक अपहृत व्यक्ति भी बरामद हुआ।

Jahanabad News: चार हजार लीटर जावा महुआ नष्ट कर चार भट्ठी तोड़ी, शराब जब्त

Jahanabad News: जहानाबाद, निज प्रतिनिधि। एसपी कोटा किरण कुमार के निर्देश पर शराब के धंधेबाजों के खिलाफ चलाए जा रहे छापेमारी अभियान के तहत पिछले चौबीस घंटे के भीतर पुलिस ने छापेमारी कर महुआ शराब बनाने के अड्डे का पता लगाया। शराब बनाने की चार भट्ठी तोड़ी और करीब चार हजार लीटर जावा महुआ विनष्ट कर निर्मित शराब और शराब बनाने के उपकरण जप्त किए। बुधवार को आधिकारिक तौर पर यह जानकारी दी गई। पुलिस के अनुसार छापेमारी के क्रम में धंधेबाजों के द्वारा ड्रम एवं जरकिन में छुपा कर रखा हुआ करीब 4095 लीटर जावा महुआ पाया गया जिसे विनष्ट किया गया और 101 लीटर निर्मित शराब जप्त की गई।

यह भी बताया गया है कि पुलिस ने चार भट्ठी भी तोड़ी। शराब बनाने के कुछ उपकरण भी जप्त किए। छापेमारी के दौरान एक अपहृता की बरामद की गई है। 15 लोग गिरफ्तार किए गए हैं जिसमें 14 लोगों की गिरफ्तारी शराब के मामले में हुई है।

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