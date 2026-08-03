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Jahanabad News: चोरी की मोटरसाइकिल के साथ युवक गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जहानाबाद
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Jahanabad News: मेहंदिया, निज संवाददाता।जांच में मोटरसाइकिल चोरी की निकली, जिसके बाद पुलिस ने बाइक सवार युवक को गिरफ्तार कर लिया।

Jahanabad News: चोरी की मोटरसाइकिल के साथ युवक गिरफ्तार

Jahanabad News: मेहंदिया, निज संवाददाता। कलेर पुलिस ने अगनूर बाजार मे वाहन जांच के दौरान एक संदिग्ध मोटरसाइकिल को रोककर उसकी जांच की। जांच में मोटरसाइकिल चोरी की निकली, जिसके बाद पुलिस ने बाइक सवार युवक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान दीपू कुमार निवासी हिचन बीघा, थाना दाउदनगर, जिला औरंगाबाद के रूप में हुई है। आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

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