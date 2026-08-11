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Jahanabad News: एनडीपीएस मामले में एक गिरफ्तार, गांजा जब्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जहानाबाद
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Jahanabad News: जहानाबाद, निज प्रतिनिधि।वह नवाबगंज के रहने वाले हैं। इस दौरान पुलिस ने 260 ग्राम गांजा जैसी वस्तु जब्त की।

Jahanabad News: एनडीपीएस मामले में एक गिरफ्तार, गांजा जब्त

Jahanabad News: जहानाबाद, निज प्रतिनिधि। नशा के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मखदुमपुर थाने की पुलिस ने छापेमारी कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार कियाम उसका नाम कपिल नट है। वह नवाबगंज के रहने वाले हैं। इस दौरान पुलिस ने 260 ग्राम गांजा जैसी वस्तु जब्त की। आधिकारिक तौर पर यह जानकारी दी गई। बताया गया है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कपिल नट के द्वारा नशीले पदार्थों का सेवन और धंधा किया जाता है। कार्रवाई के तहत पुलिसकर्मियों ने छापेमारी की और उसे गिरफ्तार किया। इस संबंध में उनके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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