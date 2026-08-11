Jahanabad News: एनडीपीएस मामले में एक गिरफ्तार, गांजा जब्त
Jahanabad News: जहानाबाद, निज प्रतिनिधि।वह नवाबगंज के रहने वाले हैं। इस दौरान पुलिस ने 260 ग्राम गांजा जैसी वस्तु जब्त की।
Jahanabad News: जहानाबाद, निज प्रतिनिधि। नशा के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मखदुमपुर थाने की पुलिस ने छापेमारी कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार कियाम उसका नाम कपिल नट है। वह नवाबगंज के रहने वाले हैं। इस दौरान पुलिस ने 260 ग्राम गांजा जैसी वस्तु जब्त की। आधिकारिक तौर पर यह जानकारी दी गई। बताया गया है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कपिल नट के द्वारा नशीले पदार्थों का सेवन और धंधा किया जाता है। कार्रवाई के तहत पुलिसकर्मियों ने छापेमारी की और उसे गिरफ्तार किया। इस संबंध में उनके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।