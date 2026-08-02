Jahanabad News: छापेमारी में गैर जमानतीय वारंटी समेत दो गिरफ्तार
Jahanabad News: जहानाबाद, निज संवाददाता। पुलिस के अनुसार नगर थाना की पुलिस ने मलहचक निवासी राहुल कुमार को पकड़ा। उक्त युवक के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानतीय वारंट निर्गत था।
Jahanabad News: जहानाबाद, निज संवाददाता। शनिवार की देर शाम तक नगर और ओकरी थाने की पुलिस ने छापेमारी कर दो लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक गैर जमानतीय वारंटी है। पुलिस के अनुसार नगर थाना की पुलिस ने मलहचक निवासी राहुल कुमार को पकड़ा। उक्त युवक के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानतीय वारंट निर्गत था। ओकरी थाने की पुलिस ने शादीपुर गांव के निवासी सुघन मांझी की गिरफ्तारी की। बताया गया है कि उन्हें शराब के मामले में पकड़ा गया है। दोनों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की गई है।
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