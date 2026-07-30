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Jahanabad News: मारपीट के मामले में दो लोगों को किया गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जहानाबाद
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Jahanabad News: घोसी, निज़ संवाददाता।उन्होंने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति पर घोसी थाना में घोसी थाना कांड संख्या 238 / 22 मामला दर्ज था और वह काफी दिनों से फरार चल रहा था।

Jahanabad News: मारपीट के मामले में दो लोगों को किया गिरफ्तार

Jahanabad News: घोसी, निज़ संवाददाता। घोसी थाना क्षेत्र के करहरा गांव से पुलिस ने छापेमारी कर हत्या के प्रयास के मामले में दो लोगों को गिरफ्तार कर गुरुवार को जेल भेज दिया। इस संदर्भ में घोसी थाना अध्यक्ष शैलेश कुमार ने गुरुवार को बताया कि पुलिस गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर करहरा गांव से हत्या के प्रयास के मामले में फरार अभियुक्त रामपाल चौधरी एवं जालंधर चौधरी को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति पर घोसी थाना में घोसी थाना कांड संख्या 238 / 22 मामला दर्ज था और वह काफी दिनों से फरार चल रहा था।

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