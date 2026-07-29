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Jahanabad News: शराब पीकर उत्पाद मचा रहे तीन शराबी भेजे गए जेल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जहानाबाद
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Jahanabad News: हुलासगंज, निज संवाददाताघटना मंगलवार की शाम की बताई गई है। इस संबंध में बताया गया कि पुलिस गाड़ी मुरगांव से लौट रही थी।

Jahanabad News: शराब पीकर उत्पाद मचा रहे तीन शराबी भेजे गए जेल

Jahanabad News: हुलासगंज, निज संवाददाता पुलिस द्वारा गश्ती के दौरान कोकरसा गांव के पास मंगलवार की शाम शराब पीकर तीन उत्पाद मचा रहे शराबियों को धर दबोचा तथा तीनों को आज बुधवार को जेल भेज दिया गया। घटना मंगलवार की शाम की बताई गई है। इस संबंध में बताया गया कि पुलिस गाड़ी मुरगांव से लौट रही थी। इसी क्रम में पुलिस की गाड़ी के पास पहुंचकर तीनों शराबियों ने उत्पाद मचाना शुरू कर दिया। मौके पर पुलिस द्वारा तीनों को पकड़ लिया गया। पकड़े गए लोगों में गुलशन कुमार, सोनु कुमार एवं रूकेश कुमार शामिल हैं। तीनों कोकरसा गांव के रहने वाले बताये गये हैं।

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