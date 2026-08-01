Jahanabad News: अरवल में अलग-अलग हादसों में तीन लोग जख्मी, सदर अस्पताल में भर्ती
Jahanabad News: पटना-औरंगाबाद मार्ग पर वासिलपुर के पास एक अनियंत्रित टेम्पो की चपेट में आकर एक पैदल यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके अलावा, अन्य सड़क हादसों में एक बाइक सवार और एक महिला भी चोटिल हुई। सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है और वे खतरे से बाहर हैं।
Jahanabad News: पटना-औरंगाबाद मार्ग पर वासिलपुर के पास पैदल यात्री को टेम्पो ने मारी टक्कर, सभी घायल खतरे से बाहर अरवल, निज संवाददाता पटना-औरंगाबाद मुख्य मार्ग पर वासिलपुर गांव के समीप अनियंत्रित टेम्पो की चपेट में आने से एक पैदल यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके अलावा शहर में हुए दो अन्य सड़क हादसों में एक बाइक सवार युवक और एक महिला भी चोटिल हो गए। सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। हादसे में घायल हुए लोगों में पटना जिले के धोखहरा निवासी नागेंद्र पासवान वासिलपुर के पास पैदल जा रहे थे, तभी एक अनियंत्रित टेम्पो चालक ने उन्हें सीधी टक्कर मार दी।
वहीं बाइक दुर्घटना में दरियापुर निवासी विशाल कुमार घायल हो । इधर सड़क पार करने के दौरान रेखा देवी (65 वर्ष हादसे का शिकार हो गई। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। सड़क हादसों में घायल होकर अस्पताल आए तीनों मरीजों का प्राथमिक उपचार कर दिया गया है। फिलहाल सभी घायल खतरे से बाहर हैं, लेकिन डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज जारी रहेगा।
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