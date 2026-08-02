Jahanabad News: शांति और सौहार्द के साथ मनाएं चेहल्लुम का त्यौहार
Jahanabad News: अरवल, निज संवाददाता। बैठक में सदर थानाध्यक्ष ने कहा कि चेहल्लुम का त्यौहार शांतिपूर्ण माहौल में सभी लोग मिलकर मनाएंगे। कहीं से किसी प्रकार की सूचना आती है तो थाना को जानकारी देंगे।
Jahanabad News: अरवल, निज संवाददाता। चेहल्लुम पर्व को लेकर सदर थाना में थानाध्यक्ष दरबारी चौधरी की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक में मुस्लिम एवं हिंदू समुदाय के जन प्रतिनिधि एवं अन्य लोग शामिल हुए। बैठक में सदर थानाध्यक्ष ने कहा कि चेहल्लुम का त्यौहार शांतिपूर्ण माहौल में सभी लोग मिलकर मनाएंगे। कहीं से किसी प्रकार की सूचना आती है तो थाना को जानकारी देंगे। उन्होंने कहा कि जो रूट है उसी रूट के अनुसार ही ताजिया निकालना है एवं समय का पूरी तरह से ध्यान रखना है। इसमें किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सदर थानाध्यक्ष ने कहा कि चेहल्लुम के दौरान सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया जाएगा एवं सभी चौक चौराहे पर पुलिस पदाधिकारी की तैनाती की जाएगी।
बैठक में सदर थाने के पुलिस पदाधिकारी एवं मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल थे। फोटो- 02 अगस्त अरवल- 04 कैप्शन- अरवल स्थित सदर थाना में रविवार को चेहल्लूम पर्व को लेकर बैठक करते थानाध्यक्ष दरबारी चौधरी व अन्य।
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