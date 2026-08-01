Jahanabad News: शांतिकुंज पब्लिक स्कूल में पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित
Jahanabad News: जहानाबाद में शांतिकुंज पब्लिक स्कूल में 'जंगल बचाओ, जीवन बचाओ' विषय पर पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। छात्रों ने जंगलों के संरक्षण और पर्यावरण संतुलन पर चित्र बनाए। ऋषभ कुमार, श्रुति कुमारी, और मो. फरहान क्रमशः प्रथम, द्वितीय, और तृतीय स्थान पर रहे। प्रतियोगिता ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का काम किया।
Jahanabad News: जहानाबाद। कोर्ट एरिया, घोषी रोड स्थित शांतिकुंज पब्लिक स्कूल में शनिवार को "जंगल बचाओ, जीवन बचाओ" विषय पर पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया तथा अपनी रचनात्मक प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने जंगलों के संरक्षण, पर्यावरण संतुलन एवं प्रकृति के महत्व को रंगों और कल्पनाशक्ति के माध्यम से आकर्षक चित्रों में उकेरा। प्रतिभागियों के चित्रों ने पर्यावरण संरक्षण का प्रभावशाली संदेश दिया। प्रतियोगिता में ऋषभ कुमार (कक्षा -5 )ने प्रथम स्थान, श्रुति कुमारी (कक्षा-7)ने द्वितीय स्थान तथा मो. फरहान (कक्षा -4)ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। विजेता विद्यार्थियों को विद्यालय प्रबंधन के द्वारा पुरस्कार एवं प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।
इस अवसर पर प्राचार्या श्रीमती सुषमा देवी ने कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएँ विद्यार्थियों की रचनात्मक क्षमता, कल्पनाशक्ति एवं कलात्मक अभिव्यक्ति को निखारने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक विषयों के प्रति जागरूकता भी बढ़ाती हैं। उन्होंने सभी प्रतिभागियों की सराहना करते हुए भविष्य में भी ऐसे आयोजनों में उत्साहपूर्वक भाग लेने के लिए प्रेरित किया। विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक पीएन शर्मा, राजन कुमार,प्रमोद कुमार, रोहित किशन, तथा मणिकांत कुमार ने संबोधित किया एवं सभी प्रतिभागियों एवं विजेता विद्यार्थियों को बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं।
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