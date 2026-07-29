Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Jahanabad News: ठाकुरबारी मंदिर निर्माण को ले किया गया भूमि पूजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जहानाबाद
Follow us on Google News
share

Jahanabad News: मखदुमपुर के सेवती में ठाकुरबाड़ी के नए मंदिर के लिए भूमि पूजन किया गया। पुराना मंदिर जर्जर होने के कारण नए मंदिर का निर्माण जरूरी था। राधे कृष्णा को समर्पित यह मंदिर 125 वर्ष पुराना है और ग्रामीणों में उत्साह है।

Jahanabad News: ठाकुरबारी मंदिर निर्माण को ले किया गया भूमि पूजन

Jahanabad News: मखदुमपुर,निज संवाददाता। प्रखंड के सेवती में ठाकुरबाड़ी के नए मंदिर भगवान के लिए भूमि पूजन किया गया। पुराना मंदिर जर्जर होने के कारण नए मंदिर बनाने की आवश्यकता हुई। राधे कृष्णा को समर्पित यह ठाकुरबारी प्रखंड के सबसे पुराने ठाकुरबारी माना जाता है। जिसकी स्थापना करीब 125 वर्ष पूर्व किया गया था। मंदिर निर्माण को लेकर ग्रामीणों में काफी उत्साह देखा जा रहा है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jahanabad Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।