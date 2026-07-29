Jahanabad News: ठाकुरबारी मंदिर निर्माण को ले किया गया भूमि पूजन
Jahanabad News: मखदुमपुर के सेवती में ठाकुरबाड़ी के नए मंदिर के लिए भूमि पूजन किया गया। पुराना मंदिर जर्जर होने के कारण नए मंदिर का निर्माण जरूरी था। राधे कृष्णा को समर्पित यह मंदिर 125 वर्ष पुराना है और ग्रामीणों में उत्साह है।
Jahanabad News: मखदुमपुर,निज संवाददाता। प्रखंड के सेवती में ठाकुरबाड़ी के नए मंदिर भगवान के लिए भूमि पूजन किया गया। पुराना मंदिर जर्जर होने के कारण नए मंदिर बनाने की आवश्यकता हुई। राधे कृष्णा को समर्पित यह ठाकुरबारी प्रखंड के सबसे पुराने ठाकुरबारी माना जाता है। जिसकी स्थापना करीब 125 वर्ष पूर्व किया गया था। मंदिर निर्माण को लेकर ग्रामीणों में काफी उत्साह देखा जा रहा है।
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