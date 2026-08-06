Jahanabad News: उचक्के ने बाइक से लैपटॉप और पर्स उड़ाये

Jahanabad News: उचक्के ने बाइक से लैपटॉप और पर्स उड़ाये
Jahanabad News: अरवल, निज संवाददाता।उसके बाद रोहित चौहान के द्वारा लिखित आवेदन सदर थाने में दिया गया है।
Jahanabad News: अरवल, निज संवाददाता। सदर थाना क्षेत्र के अहियापुर लख के पास मोटरसाइकिल में रख बैग एवं पर्स को अज्ञात चोरों के द्वारा चुरा लिया गया है। उसके बाद रोहित चौहान के द्वारा लिखित आवेदन सदर थाने में दिया गया है। दिए आवेदन में कहा है कि मोटरसाइकिल खड़ा किए हुए थे जिसमें बैग लटका हुआ था। इस क्रम में उचक्के ने बाइक से बैग उड़ा लिये। उसने बताया कि बैग में लैपटॉप एवं पर्स में पैसा था। इस मामले में सदर थाना अध्यक्ष दरबारी चौधरी ने बताया कि थाने में केस दर्ज किया गया है एवं आगे की कार्रवाई की जा रही है।
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