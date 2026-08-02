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Jahanabad News: बाइक व ऑटो की टक्कर में तीन लोग हुए घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जहानाबाद
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Jahanabad News: रतनी, निज संवाददाता। जहानाबाद-अरवल एनएच 33 पर जहांगीरपुर पुल के पास एक मोटरसाइकिल और ऑटो की आमने-सामने टक्कर होने से तीन लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल मोटरसाइकिल सवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने ऑटो को जब्त कर लिया है और चालक फरार है।

Jahanabad News: बाइक व ऑटो की टक्कर में तीन लोग हुए घायल

Jahanabad News: रतनी, निज संवाददाता। जहानाबाद-अरवल एनएच 33 पर परसबिगहा थाना क्षेत्र के जहांगीरपुर पुल के पास रविवार की देर शाम मोटरसाइकिल व ऑटो की आमने-सामने टक्कर में मोटरसाइकिल सवार सहित तीन लोग घायल हो गया । गंभीर रूप से घायल मोटरसाइकिल सवार करनीबिगहा गांव निवासी कुलेन यादव बताया जाता है। घटना की जानकारी ग्रामीणों द्वारा डायल112 पर पुलिस को दिया गया। सूचना पाकर डायल 112 पुलिस ने घटनास्थल पहुची औऱ गंभीर रूप से घायल बाइक सवार को आनन फानन में जहानाबाद सदर अस्पताल पहुंचाया। जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि बाइक सवार किंजर की ओर से अपने गांव जा रहा था. तभी विपरीत दिशा से जा रही ऑटो से आमने-सामने टक्कर हो गई।

हालांकि टक्कर के बाद ऑटो पलट गई, वहीं मोटरसाइकिल सवार भी दूर फेंका गया। घटना की सूचना पाकर 112 की टीम मौके पर पहुंची और घायल मोटरसाइकिल सवार को इलाज के लिए जहानाबाद पहुंचाया। जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं ऑटो पर भी दो लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज स्थानीय अस्पताल में कराया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ऑटो को जप्त कर लिया है, जबकि चालक फरार बताया जाता है।

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