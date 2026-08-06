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Jahanabad News: ट्यूशन को निकली नाबालिग छात्रा को किया अगवा, केस दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जहानाबाद
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Jahanabad News: जहानाबाद, कल्पा थाना क्षेत्र के ककड़िया गांव की एक नाबालिग छात्रा को शादी की नीयत से अगवा करने का मामला सामने आया है। छात्रा की माँ ने FIR दर्ज कराई है, जिसमें गांव के एक युवक और उसके परिवार के चार अन्य लोग शामिल हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Jahanabad News: ट्यूशन को निकली नाबालिग छात्रा को किया अगवा, केस दर्ज

Jahanabad News: ​जहानाबाद, निज प्रतिनिधि। ​कल्पा थाना क्षेत्र के ककड़िया गांव की निवासी एक नाबालिग छात्रा को शादी की नीयत से बहला-फुसलाकर अगवा करने का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में लड़की की मां ने मंगलवार को कल्पा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया है जिसमे गाँव के ही एक युवक और उसके माता-पिता समेत एक हीं परिवार के पांच लोगों को आरोपित किया गया है।

मामले की जानकारी

घटना के संबंध में प्राथमिकी की सूचक महिला ने ​आरोप लगाया है कि उनकी बेटी किनारी बाजार में ट्यूशन पढ़ने के लिए घर से निकली थी। शाम तक वापस नहीं लौटी। परिजनों द्वारा काफी खोजबीन करने पर पता चला कि गांव का ही सौरव कुमार नामक युवक (पिता- गजेंद्र कुमार) उसे बहला-फुसलाकर कहीं भगा ले गया है।

परिवार की शिकायत

लड़की ​ की माँ का यह भी आरोप है कि जब उन्होंने उक्त युवक के पिता और माँ से संपर्क किया, तो वे उनकी बेटी को जल्द वापस लौटाने का झूठा आश्वाशन देकर समय बर्बाद करते रहे। कई दिन बीत जाने पर पीड़िता के परिवार को अहसास हुआ कि युवक के परिजन भी इस साजिश में शामिक हैं और मामले को दबाने का प्रयास कर रहे हैं तब उन्होंने मंगलवार को कल्पा थाने में युवक, उनके माता-पिता और भाई व एक अन्य को नामजद आरोपित करते हुए मामला दर्ज कराया। कल्पा थाने की पुलिस मामले की जांच कर रही है। थानाध्यक्ष अनंत कुमार प्राथमिकी दर्ज किए जाने की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस हर बिंदुओं पर तहकीकात कर रही है। लड़की की बरामदगी और आरोपितों को पकड़ने के लिए सक्रिय है। ​

सामान्य प्रश्न

कहाँ पर यह मामला घटित हुआ?
यह मामला जहानाबाद के कल्पा थाना क्षेत्र के ककड़िया गांव में घटित हुआ।
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