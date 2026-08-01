Jahanabad News: वैना में सतनामी पंथ के गुरु मदन तिवारी की पुण्यतिथि मनाई गई

Jahanabad News: 18 वीं शताब्दी में वैना में जीवित समाधि लेकर की गई थी इसकी स्थापना , श्रद्धालु शिष्यों ने उनकी याद में अखंड कीर्तन और सुंदर कांड का पाठ कर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया।

Jahanabad News: 18 वीं शताब्दी में वैना में जीवित समाधि लेकर की गई थी इसकी स्थापना जहानाबाद, निज संवाददाता। जिले के मोदनगंज प्रखंड के ग्राम वैना में सतनामी पंथ के गुरु श्रद्धेय राजेंद्र तिवारी उर्फ मदन तिवारी के प्रथम पुण्यतिथि समारोह के अवसर पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन कर उन्हें याद किया गया। श्रद्धालु शिष्यों ने उनकी याद में अखंड कीर्तन और सुंदर कांड का पाठ कर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया।

श्रद्धांजलि समारोह इस मौके पर दो दिनों तक महाभंडारा कर सभी श्रद्धालुओं के बीच महाप्रसाद का वितरण किया गया। इस अवसर पर श्रद्धेय बैकुंठवासी मदन तिवारी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उनकी पत्नी और पुत्र श्री शुभम तिवारी विशेष रूप से जबलपुर से पधारे थे तो उनके भाई श्री हरिशंकर तिवारी ने भी उनके छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए नम आँखों से उन्हें याद किया।

जयकारे और परंपरा यह बता दें कि ग्राम वैना में अठारहवीं शताब्दी में ही गुरु बाबा निर्भय दास साहेब जी महाराज ने जीवित समाधि लेकर सतनामी पंथ की स्थापना की गई थी। तब से आज तक पूरे गांव द्वारा उनके वंशजो को ही गुरु मानकर गुरु -शिष्य परंपरा के अनमोल विरासत की अनूठी मिसाल पेश की जा रही है जिसके पीछे कई किंवदंतियां और चमत्कार भी है। इस मौके पर धर्मेंद्र पांडेय,विधायक जी, आशुतोष कुमार, विकास कुमार, जितेंद्र सागर, सोनू विराट, कन्हैया राज,प्र“ाद शर्मा, सूर्यवंशी शर्मा, रविन्द्र शर्मा,अशोक शर्मा, मकेश शर्मा, देवानंद शर्मा,शंभू शर्मा, शंकर शर्मा सहित तमाम ग्रामीण श्रद्धालु और शिष्यगण मौजूद रहे।