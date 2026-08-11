Jahanabad News: किसानों की सक्रिय भागीदारी से फार्मर रजिस्ट्री में जहानाबाद राज्य में अव्वल

Jahanabad News: दो दिवसीय मेगा कैंप में 381 किसानों की फार्मर रजिस्ट्री , जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार जिले में फार्मर रजिस्ट्री को शत-प्रतिशत पूर्ण करने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान एवं दो दिवसीय मेगा कैंप के...

Jahanabad News: दो दिवसीय मेगा कैंप में 381 किसानों की फार्मर रजिस्ट्री निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध लगभग 92.8 प्रतिशत उपलब्धि हासिल जहानाबाद, कार्यालय संवाददाता। जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार जिले में फार्मर रजिस्ट्री को शत-प्रतिशत पूर्ण करने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान एवं दो दिवसीय मेगा कैंप के आयोजन से फार्मर रजिस्ट्री में बेहतर प्रदर्शन करते हुए जहानाबाद जिला राज्य में अव्वल रहा।

किसानों की रजिस्ट्री जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित फार्मर रजिस्ट्री का कुल लक्ष्य 47,499 निर्धारित है, जिसके विरुद्ध अब तक 44,068 किसानों की फार्मर रजिस्ट्री पूर्ण की जा चुकी है। इस प्रकार जिले ने निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध लगभग 92.8 प्रतिशत उपलब्धि हासिल की है। जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार जिले के सभी प्रखंडों की 93 पंचायतों में 10 एवं 11 अगस्त को फार्मर रजिस्ट्री के लिए विशेष मेगा कैंप आयोजित किए गए जिसके फलस्वरूप 10 अगस्त को 154 किसानों तथा 11 अगस्त को 227 किसानों की फार्मर रजिस्ट्री की गई। इस प्रकार दो दिवसीय मेगा कैंप में कुल 381 किसानों की फार्मर रजिस्ट्री सफलतापूर्वक पूर्ण की गई।

जिला प्रशासन की पहल जिला प्रशासन द्वारा पंचायत स्तर पर विशेष कैंपों के आयोजन एवं किसानों को जागरूक कर फार्मर रजिस्ट्री की प्रक्रिया में लगातार तेजी लाई जा रही है। जिला पदाधिकारी ने इस उपलब्धि को आगे भी बनाए रखते हुए शत-प्रतिशत फार्मर रजिस्ट्री सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर मेगा कैंप आयोजित करने तथा शेष पात्र किसानों की रजिस्ट्री प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराने का निर्देश जिला कृषि पदाधिकारी को दिया है। जिला प्रशासन ने जिले के शेष पात्र किसानों से अपील की है कि वे फार्मर रजिस्ट्री हेतु आयोजित होने वाले कैंपों में आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर अपनी फार्मर रजिस्ट्री अवश्य पूर्ण कराएं।

फोटो फोटो- 11 अगस्त जेहाना- 12 कैप्शन- जहानाबाद के गांव स्थित एक घर में मंगलवार को फार्मर का रजिस्ट्रेशन करते कर्मचारी।