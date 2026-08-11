Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Jahanabad News: पंचायत समिति की बैठक में भारी हंगामा, पंचायत समिति की विकास योजनाएं पारित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जहानाबाद
Follow us on Google News
share

Jahanabad News: ट्रांसफार्मर और बिजली की समस्या को ले सबसे अधिक हंगामा हुआ, प्रखंड कार्यालय सभागार मे पंचायत समिति की बैठक आयोजित की गई। जिसमें षष्टम राज वित्त आयोग एवं 16वीं वित्त आयोग की राशि से विकास योजनाओं पर...

Jahanabad News: पंचायत समिति की बैठक में भारी हंगामा, पंचायत समिति की विकास योजनाएं पारित

Jahanabad News: ट्रांसफार्मर और बिजली की समस्या को ले सबसे अधिक हंगामा हुआ मखदुमपुर, निज संवाददाता। प्रखंड कार्यालय सभागार मे पंचायत समिति की बैठक आयोजित की गई। जिसमें षष्टम राज वित्त आयोग एवं 16वीं वित्त आयोग की राशि से विकास योजनाओं पर चर्चा की गयी। बैठक शुरू होते ही सदस्यों ने जन समस्याओं को उठाना शुरू किया। जिसमें कई मुद्दे पर अधिकारियों एवं सदस्यों के बीच गरमा गरम बहस हुई।

ये भी पढ़ें:Bhagalpur News: किशनगंज: प्रखंड मुख्यालय में आयोजित हुीई पंचायत समिति की बैठक

बैठक में गरमा गरम बहस

इस मौके पर मुखिया संघ अध्यक्ष अजीत कुमार और सीओ रंजीत कुमार उपाध्याय के बीच तीखी नोंक झोंक हुई। उन्होंने अधिकारियों पर आरोप लगाया कि जब पंचायत प्रतिनिधियों के के प्रस्ताव पर काम ही नहीं होता है तो बैठक बुलाने का औचित्य क्या है। खासकर राजस्व कर्मियों के कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए गए। समय पर एनीओसी नहीं मिलने से विकास योजनाएं प्रभावित होती है। इसके बाद सबसे अधिक हंगामा बिजली विभाग को लेकर हुआ। बैठक में बिजली विभाग के कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं थे। कई प्रतिनिधियों ने आवाज उठाई कि हमारे क्षेत्र का ट्रांसफार्मर जला हुआ है जिसके कारण नल जल एवं कृषि कार्य प्रभावित है।

ये भी पढ़ें:Begusarai News: पंचायत समिति की बैठक में गरमाया वीरपुर बाजार में जलजमाव का मुद्दा

बिजली विभाग की स्थिति

पेयजल संकट पर भी हंगामा हुआ। बैठक में उपस्थित पीएचडीई के जेई उनकी समस्याओं को सुना एवं आवश्यक उपाय बताएं। बीडीओ राजेश कुमार दिनकर के हस्तक्षेप पर हंगामा शांत हुआ जिसके बाद मूल मुद्दे पर चर्चा हुई। राज्य सरकार द्वारा षष्टम राज वित्त आयोग एवं 16वीं वित्त आयोग से उपलब्ध विकास राशि के अनुसार योजनाएं के बारे में बताया गया। योजनाएं कैसे कराया जाना है इस पर बीपीआरओ रविरंजन ने विस्तार से बताया। इन योजनाओं के लिए सदस्यों से अपने क्षेत्र के लिए योजना चिन्हित कर देने का निर्देश दिया गया। इसके बाद प्रस्ताव ध्वनी मत से पारित हुआ। कुछ पंचायत समिति सदस्यों ने अपने क्षेत्र में काम न होने की आवाज उठाई। बैठक में उपस्थित मनरेगा के पीओ विवेक रवि ने वीवी जी राम जी के बारे में विस्तार से बताया। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख किरानति देवी ने की। बैठक में मुखिया रामनिवास शर्मा ,दिनेश मांझी, राजेश कुमार, धीरज कुमार, पंचायत समिति सदस्य अखिलेश शर्मा, नवलेश कुमार, रंजीत कुमार, सीओ रंजीत कुमार उपाध्याय, बीईओ नरेंद्र शर्मा, इसके अलावा अस्पताल प्रबंधक, थाना के प्रतिनिधि आदि लोग उपस्थित थे। फोटो- 11 अगस्त जेहाना- 16 कैप्शन- मखदुमपुर प्रखंड कार्यालय में मंगलवार को पंसस की बैठक में उपस्थित सीओ रंजीत कुमार उपाध्याय व मुखिया संष्घ के अध्यक्ष अजीत कुमार व अन्य।

अधिकांश पूछे जाने वाले प्रश्न

बैठक में किन समस्याओं पर चर्चा की गई?
बैठक में ट्रांसफार्मर की समस्या, बिजली का हंगामा, विकास योजनाओं पर चर्चा, और पेयजल संकट पर बात की गई।
ये भी पढ़ें:Bhagalpur News: अररिया : निर्धारित दरों पर क्षेत्र के किसानों को नहीं मिल रही खाद व उवर्रक
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Makhdumpur Jahanabad Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।