Jahanabad News: पंचायत समिति की बैठक में भारी हंगामा, पंचायत समिति की विकास योजनाएं पारित

Jahanabad News: ट्रांसफार्मर और बिजली की समस्या को ले सबसे अधिक हंगामा हुआ मखदुमपुर, निज संवाददाता। प्रखंड कार्यालय सभागार मे पंचायत समिति की बैठक आयोजित की गई। जिसमें षष्टम राज वित्त आयोग एवं 16वीं वित्त आयोग की राशि से विकास योजनाओं पर चर्चा की गयी। बैठक शुरू होते ही सदस्यों ने जन समस्याओं को उठाना शुरू किया। जिसमें कई मुद्दे पर अधिकारियों एवं सदस्यों के बीच गरमा गरम बहस हुई।

इस मौके पर मुखिया संघ अध्यक्ष अजीत कुमार और सीओ रंजीत कुमार उपाध्याय के बीच तीखी नोंक झोंक हुई। उन्होंने अधिकारियों पर आरोप लगाया कि जब पंचायत प्रतिनिधियों के के प्रस्ताव पर काम ही नहीं होता है तो बैठक बुलाने का औचित्य क्या है। खासकर राजस्व कर्मियों के कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए गए। समय पर एनीओसी नहीं मिलने से विकास योजनाएं प्रभावित होती है। इसके बाद सबसे अधिक हंगामा बिजली विभाग को लेकर हुआ। बैठक में बिजली विभाग के कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं थे। कई प्रतिनिधियों ने आवाज उठाई कि हमारे क्षेत्र का ट्रांसफार्मर जला हुआ है जिसके कारण नल जल एवं कृषि कार्य प्रभावित है।

बिजली विभाग की स्थिति

पेयजल संकट पर भी हंगामा हुआ। बैठक में उपस्थित पीएचडीई के जेई उनकी समस्याओं को सुना एवं आवश्यक उपाय बताएं। बीडीओ राजेश कुमार दिनकर के हस्तक्षेप पर हंगामा शांत हुआ जिसके बाद मूल मुद्दे पर चर्चा हुई। राज्य सरकार द्वारा षष्टम राज वित्त आयोग एवं 16वीं वित्त आयोग से उपलब्ध विकास राशि के अनुसार योजनाएं के बारे में बताया गया। योजनाएं कैसे कराया जाना है इस पर बीपीआरओ रविरंजन ने विस्तार से बताया। इन योजनाओं के लिए सदस्यों से अपने क्षेत्र के लिए योजना चिन्हित कर देने का निर्देश दिया गया। इसके बाद प्रस्ताव ध्वनी मत से पारित हुआ। कुछ पंचायत समिति सदस्यों ने अपने क्षेत्र में काम न होने की आवाज उठाई। बैठक में उपस्थित मनरेगा के पीओ विवेक रवि ने वीवी जी राम जी के बारे में विस्तार से बताया। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख किरानति देवी ने की। बैठक में मुखिया रामनिवास शर्मा ,दिनेश मांझी, राजेश कुमार, धीरज कुमार, पंचायत समिति सदस्य अखिलेश शर्मा, नवलेश कुमार, रंजीत कुमार, सीओ रंजीत कुमार उपाध्याय, बीईओ नरेंद्र शर्मा, इसके अलावा अस्पताल प्रबंधक, थाना के प्रतिनिधि आदि लोग उपस्थित थे। फोटो- 11 अगस्त जेहाना- 16 कैप्शन- मखदुमपुर प्रखंड कार्यालय में मंगलवार को पंसस की बैठक में उपस्थित सीओ रंजीत कुमार उपाध्याय व मुखिया संष्घ के अध्यक्ष अजीत कुमार व अन्य।