Jahanabad News: जलाभिषेक को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के किए पुख्ता इंतजाम

Jahanabad News: प्रथम सोमवारी पर मधुश्रवा धाम में उमड़ेगा आस्था का सैलाब, सोमवार को बाबा मधेश्वरनाथ के जलाभिषेक के लिए हजारों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है।

Jahanabad News: प्रथम सोमवारी पर मधुश्रवा धाम में उमड़ेगा आस्था का सैलाब मेहंदिया निज संवाददाता । सावन माह की पहली सोमवारी को लेकर अरवल जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मधुश्रवा में तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं।

आस्था का सैलाब सोमवार को बाबा मधेश्वरनाथ के जलाभिषेक के लिए हजारों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। प्रशासन और मंदिर प्रबंधन को उम्मीद है कि इस बार पहली सोमवारी पर पिछले दिनों की तुलना में कई गुना अधिक श्रद्धालु धाम पहुंचेंगे। इसके मद्देनजर सुरक्षा, यातायात, साफ-सफाई और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया गया है। सावन माह की शुरुआत दो दिन पूर्व हो चुकी है। हालांकि शुरुआती दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या अपेक्षा से कम रही, लेकिन पहली सोमवारी को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखा जा रहा है।

श्रद्धालुओं का उत्साह वर्षों से चली आ रही धार्मिक परंपरा के अनुसार पहली सोमवारी पर केवल अरवल जिले ही नहीं, बल्कि जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, पटना, भोजपुर तथा आसपास के कई जिलों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मधुश्रवा पहुंचकर बाबा मधेश्वरनाथ का जलाभिषेक करते हैं। कई श्रद्धालु कांवड़ यात्रा के रूप में लंबी दूरी तय कर धाम पहुंचते हैं, जिससे पूरा क्षेत्र बोल बम और हर-हर महादेव के जयघोष से भक्तिमय हो उठता है। श्रद्धालु सोन नदी एवं अन्य पवित्र जलस्रोतों से भी जल लेकर भगवान शिव को अर्पित करते हैं।

श्रावणी मेला प्रथम सोमवारी के साथ ही मधुश्रवा धाम में एक माह तक चलने वाले श्रावणी मेले का विधिवत शुभारंभ भी माना जाता है। पूरे सावन माह में प्रतिदिन श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा रहेगा, जबकि प्रत्येक सोमवार को विशेष भीड़ उमड़ने की संभावना है। मेले में पूजा-अर्चना के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए खरीदारी और मनोरंजन का भी विशेष आकर्षण रहता है। श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। मेहंदिया थानाध्यक्ष निरंजन कुमार ने बताया कि पहली सोमवारी को लेकर पुलिस पूरी तरह मुस्तैद रहेगी। मंदिर परिसर, मेला क्षेत्र, पार्किंग स्थल, मुख्य प्रवेश मार्गों तथा संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। महिला श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाने, कानून-व्यवस्था बिगाड़ने अथवा असामाजिक गतिविधियों में शामिल होने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।