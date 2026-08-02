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Jahanabad News: हसनपुरा में मगही चौपाल आयोजित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जहानाबाद
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Jahanabad News: आगामी जनगणना में अपनी मातृभाषा के रूप में मगही दर्ज कराने की हुई अपील, मगही भाषा को संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल कराने की मांग को लेकर चलाए जा रहे जनजागरण अभियान के तहत उचिटा पंचायत के हसनपुरा...

Jahanabad News: हसनपुरा में मगही चौपाल आयोजित

Jahanabad News: आगामी जनगणना में अपनी मातृभाषा के रूप में मगही दर्ज कराने की हुई अपील रतनी, निज संवाददाता। मगही भाषा को संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल कराने की मांग को लेकर चलाए जा रहे जनजागरण अभियान के तहत उचिटा पंचायत के हसनपुरा स्थित देवी माता मंदिर प्रांगण में रविवार को देर शाम मगही चौपाल का आयोजन किया गया।

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कार्यक्रम का उद्देश्य

कार्यक्रम में भाषा, संस्कृति और पहचान के संरक्षण पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम की शुरुआत कलाकारों ने सरस्वती वंदना से की। इसके बाद मगध और मगही भाषा के गौरवशाली इतिहास पर प्रकाश डाला। वहीं अपने मगही लोकगीतों की प्रस्तुति से उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अष्टम अनुसूची में शामिल कराने की मांग उठाई गई।

महिलाओं की भागीदारी

उन्होंने ने कहा कि मगही भाषा हमारी पहचान, संस्कृति और सम्मान का प्रतीक है. इसे संवैधानिक मान्यता दिलाने के लिए सभी लोगों को एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए। गांव की महिलाएं शादी विवाह में मगही भाषा में हीं गीत गाते हैं और इस भाषा को बचाकर अभी रखे हुए हैं। मुख्य रूप से भाषा बचाने पर बल दिया गया।

जनगणना में भागीदारी

आगामी जनगणना में अपनी मातृभाषा के रूप में मगही दर्ज कराने की अपील की। उन्होंने कहा कि मगही एक प्राचीन और समृद्ध भाषा है तथा इसे संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल कराने तक जनजागरण अभियान लगातार जारी रहेगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गांव के लोगों ने भाग लेकर मगही भाषा के संरक्षण और संवैधानिक मान्यता की मांग का समर्थन किया ।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मगही चौपाल कार्यक्रम कब आयोजित किया गया?
मगही चौपाल कार्यक्रम रविवार को देर शाम आयोजित किया गया।
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