Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Jahanabad News: खलीलपुरा गांव से शराबी गिरफतार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जहानाबाद
Follow us on Google News
share

Jahanabad News: खलीलपुरा गांव के निवासी मिथिलेश कुमार को शराब पीने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया। युवक ने शराब के नशे में हंगामा किया, जिसकी सूचना डायल 112 को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को हिरासत में लिया और न्यायालय में अग्रेतर कार्रवाई के लिए भेजा।

Jahanabad News: खलीलपुरा गांव से शराबी गिरफतार

Jahanabad News: करपी, निज संवाददाता। स्थानीय थाना क्षेत्र के खलीलपुरा गांव निवासी मिथिलेश कुमार को पुलिस ने शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार युवक शराब के नशे में हंगामा कर रहा था। इसकी सूचना स्थानीय लोगों ने डायल 112 को दे दी। सूचना मिलते हीं गांव में पहुंचकर युवक को हिरासत में लेकर थाना लाया गया। शराब पीने की पुष्टि होते ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अग्रेतर कार्रवाई के लिए न्यायालय भेजा गया है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jahanabad Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।