Jahanabad News: पूरे उत्साह, उमंग और देशप्रेम की भावना के साथ फहराया जाएगा तिरंगा
Jahanabad News: स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर लोजपा (रामविलास) की बैठक आयोजित, स्वतंत्रता दिवस के गरिमामय आयोजन को लेकर अरवल प्रखंड के प्रसादी इंग्लिश स्थित एक निजी भवन में लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के...
Jahanabad News: स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर लोजपा (रामविलास) की बैठक आयोजित अरवल, निज संवाददाता। स्वतंत्रता दिवस के गरिमामय आयोजन को लेकर अरवल प्रखंड के प्रसादी इंग्लिश स्थित एक निजी भवन में लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष सत्येन्द्र रंजन ने की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस वर्ष भी 15 अगस्त को जिला कार्यालय पर राष्ट्रीय तिरंगा झंडा पूरे उत्साह, उमंग और देशप्रेम की भावना के साथ फहराया जाएगा। इसकी तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
स्वतंत्रता दिवस का महत्व
सामान्य प्रश्न
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