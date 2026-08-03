Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Jahanabad News: पूरे उत्साह, उमंग और देशप्रेम की भावना के साथ फहराया जाएगा तिरंगा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जहानाबाद
Follow us on Google News
share

Jahanabad News: स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर लोजपा (रामविलास) की बैठक आयोजित, स्वतंत्रता दिवस के गरिमामय आयोजन को लेकर अरवल प्रखंड के प्रसादी इंग्लिश स्थित एक निजी भवन में लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के...

Jahanabad News: पूरे उत्साह, उमंग और देशप्रेम की भावना के साथ फहराया जाएगा तिरंगा

Jahanabad News: स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर लोजपा (रामविलास) की बैठक आयोजित अरवल, निज संवाददाता। स्वतंत्रता दिवस के गरिमामय आयोजन को लेकर अरवल प्रखंड के प्रसादी इंग्लिश स्थित एक निजी भवन में लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष सत्येन्द्र रंजन ने की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस वर्ष भी 15 अगस्त को जिला कार्यालय पर राष्ट्रीय तिरंगा झंडा पूरे उत्साह, उमंग और देशप्रेम की भावना के साथ फहराया जाएगा। इसकी तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

ये भी पढ़ें:समाचार पत्र विक्रेता घर-घर झंडा फहराने के लिए करेंगे प्रेरित

स्वतंत्रता दिवस का महत्व

ये भी पढ़ें:Rishikesh News: 15 अगस्त को हर घर में फहराएं तिरंगा: प्रेमचंद
ये भी पढ़ें:Sahibganj News: धूमधाम से मनेगा 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह ,तैयारी पर बैठक

सामान्य प्रश्न

स्वतंत्रता दिवस की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ?
स्वतंत्रता दिवस की बैठक अरवल प्रखंड के प्रसादी इंग्लिश स्थित एक निजी भवन में हुई।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
LJP Jahanabad Latest News Arwal अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।