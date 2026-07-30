Jahanabad News: बंदियों को गुणवत्तापूर्ण नि:शुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएं

Jahanabad News: निगरानी एवं परामर्श समिति की बैठक में अधिकतम वादों के निष्पादन पर बल, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम-सह-अध्यक्ष, निगरानी एवं परामर्श समिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकार की अध्यक्षता में निगरानी एवं...

Jahanabad News: निगरानी एवं परामर्श समिति की बैठक में अधिकतम वादों के निष्पादन पर बल रिमांड वाले बंदी को थाना स्तर पर भी नि:शुल्क वकील उपलब्ध कराया जाए जहानाबाद, नगर संवाददाता। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम-सह-अध्यक्ष, निगरानी एवं परामर्श समिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकार की अध्यक्षता में निगरानी एवं परामर्श समिति की बैठक आयोजित की गई।

बैठक का संचालन बैठक का संचालन जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ब्रजेश कुमार द्वारा किया गया। बैठक में विधिक सहायता प्राप्त मामलों की प्रगति, लीगल डिफेंस काउंसिल सिस्टम द्वारा किए जा रहे कार्यों तथा नि:शुल्क विधिक सहायता से संबंधित विभिन्न बिंदुओं की विस्तृत समीक्षा की गई। विशेष रूप से मंडल कारा में निरुद्ध विचाराधीन बंदियों एवं अन्य पात्र बंदियों के समक्ष आने वाली विधिक समस्याओं पर गंभीरतापूर्वक विचार-विमर्श किया गया तथा उनके त्वरित एवं प्रभावी समाधान के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

विधिक सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया बैठक में इस बात पर विशेष बल दिया गया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार, जहानाबाद का मुख्यालय मंडल कारा परिसर में संचालित होने के कारण बंदियों को विधिक सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया और अधिक प्रभावी एवं सुगम हुई है। पात्र बंदियों को पैनल अधिवक्ताओं एवं लीगल डिफेंस काउंसिल सिस्टम के माध्यम से नि:शुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराकर उन्हें प्रत्येक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण विधिक सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे उन्हें समयबद्ध न्याय सुनिश्चित हो सके।

प्रगति की समीक्षा बैठक के दौरान लीगल डिफेंस काउंसिल सिस्टम के कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिक से अधिक वादों के गुणवत्तापूर्ण एवं शीघ्र निष्पादन पर विशेष जोर दिया गया। यह भी उल्लेख किया गया कि वादों के निष्पादन के क्षेत्र में बिहार वर्तमान में देश में प्रथम स्थान पर है, अत: उसी उत्कृष्ट परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जहानाबाद जिले को भी राज्य में सर्वोच्च स्थान पर बनाए रखने एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए सभी पदाधिकारियों एवं पैनल अधिवक्ताओं को पूर्ण समर्पण एवं उत्तरदायित्व के साथ कार्य करने का निर्देश दिया गया।

विशेष निर्देश इस मौके पर निर्देश दिया गया कि जो 1 वर्ष से ऊपर निरुद्ध बंदी मंडल कारा में है उनकी सूची बनाकर उन पर ज्यादा जोर दिया जाए। जिले में जो बंदी रिमांड के लिए होते हैं उन्हें भी स्थानीय पुलिस थाना स्तर पर भी निशुल्क कानूनी सुविधा के लिए वकील उपलब्ध कराई जाए। बैठक में डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल अजीत कुमार, डिप्टी लीगल एड डिफेंस काउंसिल राजीव कुमार तथा असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल बैद्यनाथ शरण, समिति सदस्य राम विनय कुमार उपस्थित रहे। समिति द्वारा सभी को निर्देशित किया गया कि नियमित जेल भ्रमण कर प्रत्येक पात्र बंदी तक नि:शुल्क विधिक सहायता का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें, बंदियों की विधिक समस्याओं का त्वरित समाधान करें तथा अधिकतम वादों के शीघ्र एवं प्रभावी निष्पादन हेतु निरंतर प्रयासरत रहें। फोटो- 30 जुलाई जेहाना- 11 कैप्शन- जहानाबाद कोर्ट परिसर में गुरुवार को निगरानी एवं परामर्श समिति की बैठक में मौजूद न्यायिक पदाधिकारी।