Jahanabad News: बंसराज बिगहा में मारपीट में आठ घायल
Jahanabad News: मखदुमपुर के बंसराज बिगहा में भूमि विवाद के चलते दो पक्षों के बीच मारपीट हुई, जिसमें आठ लोग घायल हो गए। घायलों में श्याम प्रसाद, वेदमिया देवी, रामजीत यादव, मानती देवी, अनिता कुमारी, अखिलेश कुमार और पवन कुमार शामिल हैं। सभी का इलाज रेफरल अस्पताल मखदुमपुर में किया जा रहा है।
Jahanabad News: मखदुमपुर, निज संवाददाता। टेहटा थाना क्षेत्र के बंसराज बिगहा में भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट की घटना हो गई। इस घटना में आठ लोग घायल हो गए। घायलों में श्याम प्रसाद, वेदमिया देवी, रामजीत यादव ,मानती देवी ,अनिता कुमारी, अखिलेश कुमार और पवन कुमार शामिल है। सभी घायलों का इलाज रेफरल अस्पताल मखदुमपुर में कराया गया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।