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Jahanabad News: बंसराज बिगहा में मारपीट में आठ घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जहानाबाद
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Jahanabad News: मखदुमपुर के बंसराज बिगहा में भूमि विवाद के चलते दो पक्षों के बीच मारपीट हुई, जिसमें आठ लोग घायल हो गए। घायलों में श्याम प्रसाद, वेदमिया देवी, रामजीत यादव, मानती देवी, अनिता कुमारी, अखिलेश कुमार और पवन कुमार शामिल हैं। सभी का इलाज रेफरल अस्पताल मखदुमपुर में किया जा रहा है।

Jahanabad News: बंसराज बिगहा में मारपीट में आठ घायल

Jahanabad News: मखदुमपुर, निज संवाददाता। टेहटा थाना क्षेत्र के बंसराज बिगहा में भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट की घटना हो गई। इस घटना में आठ लोग घायल हो गए। घायलों में श्याम प्रसाद, वेदमिया देवी, रामजीत यादव ,मानती देवी ,अनिता कुमारी, अखिलेश कुमार और पवन कुमार शामिल है। सभी घायलों का इलाज रेफरल अस्पताल मखदुमपुर में कराया गया।

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