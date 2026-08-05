Jahanabad News: मारपीट की घटना में युवक घायल
Jahanabad News: मखदुमपुर, निज संवाददाता।इस घटना में युवक दर्शन कुमार घायल हो गया। घायल का इलाज रेफरल अस्पताल मखदुमपुर में कराया गया।
Jahanabad News: मखदुमपुर, निज संवाददाता। मखदुमपुर थाना क्षेत्र के ओडबिगहा मे भूमि विवाद को लेकर मारपीट की घटना हो गई। इस घटना में युवक दर्शन कुमार घायल हो गया। घायल का इलाज रेफरल अस्पताल मखदुमपुर में कराया गया।
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