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Jahanabad News: एससी एसटी एक्ट के दो आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जहानाबाद
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Jahanabad News: करपी पुलिस ने बख्तारी गांव में छापेमारी कर एससी एसटी एक्ट के आरोपियों भवन यादव और रंजन यादव को गिरफ्तार किया है। दोनों के खिलाफ करपी थाना में कांड संख्या 149/26 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। गिरफ्तारी के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया।

Jahanabad News: एससी एसटी एक्ट के दो आरोपी गिरफ्तार

Jahanabad News: करपी, निज संवाददाता। स्थानीय थाना क्षेत्र के बख्तारी गांव में छापेमारी कर करपी पुलिस ने एससी एसटी एक्ट के आरोपी भवन यादव एवं रंजन यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बताया गया है कि कांड संख्या 149/ 26 के तहत दोनों के खिलाफ करपी थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी।

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