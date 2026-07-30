Jahanabad News: जिले में अवैध खनन पर होगी सख्त कार्रवाई

Jahanabad News: खनन विभाग और पुलिस को संयुक्त जांच अभियान चलाने का दिया निर्देश, 17 बालू घाट सोन नदी क्षेत्र तथा 2 बालू घाट पुनपुन नदी क्षेत्र में हैं संचालित

Jahanabad News: खनन विभाग और पुलिस को संयुक्त जांच अभियान चलाने का दिया निर्देश दो अरब 76 करोड़ 43 लाख रुपये का राजस्व वसूली का लक्ष्य प्राप्त 17 बालू घाट सोन नदी क्षेत्र तथा 2 बालू घाट पुनपुन नदी क्षेत्र में हैं संचालित डीएम एवं पुलिस अधीक्षक की संयुक्त अध्यक्षता में जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की हुई बैठक अरवाल, निज प्रतिनिधि।

बैठक का उद्देश्य जिला पदाधिकारी अमृषा बैस एवं पुलिस अधीक्षक नवजोत सिमी की संयुक्त अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में संचालित बालू घाटों की स्थिति, राजस्व संग्रह, अवैध खनन एव परिवहन पर नियंत्रण तथा ईंट-भट्ठों से संबंधित मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई।

राजस्व लक्ष्य और अवैध खनन की स्थिति बैठक के दौरान जिला खनन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में अरवल जिला को खनिज राजस्व संग्रह के लिए कुल दो अरब छिहत्तर करोड़ तैंतालीस लाख ग्यारह हजार रुपये का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। समीक्षा में यह जानकारी दी गई कि अगस्त तक के लिए निर्धारित राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित कर ली गई है।

बालू घाटों का संचालन जिला खनन पदाधिकारी ने बताया कि अरवल जिला अंतर्गत वर्तमान में 17 बालू घाट सोन नदी क्षेत्र तथा 2 बालू घाट पुनपुन नदी क्षेत्र में संचालित हैं। इन सभी बालू घाटों का संचालन निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुरूप कराया जा रहा है तथा नियमित रूप से उनकी निगरानी भी की जा रही है।

अवैध खनन पर नियंत्रण बैठक में जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जिले में किसी भी परिस्थिति में अवैध खनन, अवैध परिवहन एवं अवैध भंडारण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार छापेमारी अभियान चलाया जाए तथा दोषियों के विरुद्ध विधिसम्मत एवं कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

पुलिस और प्रशासन का समन्वय पुलिस अधीक्षक नवजोत सिमी ने कहा कि अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए पुलिस एवं प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। उन्होंने सभी संबंधित पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि खनन विभाग एवं परिवहन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर नियमित संयुक्त अभियान चलाया जाए तथा अवैध खनन एवं परिवहन में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए।

छापेमारी अभियान की जानकारी समीक्षा के दौरान जिला खनन पदाधिकारी ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में अवैध खनन एवं परिवहन के विरुद्ध 287 छापेमारी अभियान संचालित किए गए हैं। इन अभियानों के दौरान विभिन्न मामलों में कार्रवाई करते हुए राजस्व की वसूली भी की गई है।

ट्रैक्टरों के माध्यम से अवैध खनन जिला पदाधिकारी ने विशेष रूप से ट्रैक्टरों के माध्यम से किए जा रहे अवैध खनन एवं परिवहन पर चिंता व्यक्त करते हुए निर्देश दिया कि खनन विभाग, परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस संयुक्त रूप से नियमित जांच अभियान बलाएं। उन्होंने कहा कि संयुक्त जांच के माध्यम से अवैध खनन एवं अवैध परिवहन में संलिप्त वाहनों को जब्त कर नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

ईंट-भट्ठों की स्थिति बैठक में ईंट-भट्ठों की स्थिति की भी समीक्षा की गई। जिला खनन पदाधिकारी ने बताया कि जिला अंतर्गत कुल 59 ईंट-भट्टे संचालित हैं. जिनमें से 53 ईंट-भड्डा संचालकों द्वारा निर्धारित राजस्व का भुगतान कर दिया गया है। शेष ईंट भट्ठा संचालकों के विरुद्ध राजस्व भुगतान की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। जिला पदाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया किलंबित राजस्व की वसूली शीघ्र सुनिश्चित कीजाए तथा आवश्यकतानुसार विधिसम्मत कार्रवाई की जाए। फोटो- 30 जुलाई अरवल- 13 कैप्शन- अरवल कलेक्ट्रेट में गुरुवार को जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक में उपस्थित डीएम अमृषा बैंस व एसपी डॉ. नवजोत सिमी व अन्य।