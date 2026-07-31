Jahanabad News: समय से पहले जिले में सीएमआर आपूर्ति का लक्ष्य पूरा
Jahanabad News: जहानाबाद, कार्यालय संवाददाता आंकड़ों पर एक नज़र धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य 62,471.831 मीट्रिक टन (पैक्स एवं व्यापार मंडलों द्वारा 100 प्रतिशत खरीदा गया) और सीएमआर आपूर्ति का लक्ष्य 42,529.37...
Jahanabad News: जहानाबाद, कार्यालय संवाददाता खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के तहत जहानाबाद जिले ने धान अधिप्राप्ति के समतुल्य कस्टम मिल्ड राइस (सीएमआर) की आपूर्ति में एक बड़ी सफलता हासिल की है। जिला प्रशासन ने निर्धारित अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 तक 100% सीएमआर चावल राज्य खाद्य निगम के अधिसूचित गोदामों में सफलतापूर्वक जमा करा दिया है। आंकड़ों पर एक नज़र धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य 62,471.831 मीट्रिक टन (पैक्स एवं व्यापार मंडलों द्वारा 100 प्रतिशत खरीदा गया) और सीएमआर आपूर्ति का लक्ष्य 42,529.37 मीट्रिक टन था। अपर समाहर्ता (विभागीय जांच-सह-नोडल पदाधिकारी) ने बताया कि जिलाधिकारी छिरिङ वाई भूटिया के सख्त रुख और सतत निगरानी के कारण यह लक्ष्य समय सीमा के भीतर संभव हो सका।
डीएम ने 7 जुलाई को समीक्षा बैठक कर सभी राइस मिलरों, एसएफसी और सहकारिता विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि आपूर्ति में आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों को तुरंत दूर कर गोदामों में चावल जमा कराना सुनिश्चित किया जाए। समन्वित प्रयास रंग लाया राज्य खाद्य निगम के जिला प्रबंधक कुमार रवि रंजन एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी नैश गोल्ड ने बताया कि जिलाधिकारी के कुशल मार्गदर्शन, पैक्सों, राइस मिलरों और संबंधित पदाधिकारियों के आपसी समन्वय के कारण ही जिले ने यह उल्लेखनीय उपलब्धि समय पर हासिल की है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।