Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Jahanabad News: वाहन जांच अभियान में वसूला गया 3 हजार रुपये जुर्माना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जहानाबाद
Follow us on Google News
share

Jahanabad News: मेहंदिया, निज संवाददाता।यह अभियान वलीदाद बाजार, अंजान बीघा मोड़, सकरी खुर्द मोड़ एवं परशुरामपुर बाथे मोड़ सहित विभिन्न स्थानों पर संचालित किया गया।

Jahanabad News: वाहन जांच अभियान में वसूला गया 3 हजार रुपये जुर्माना

Jahanabad News: मेहंदिया, निज संवाददाता। परासी पुलिस ने रविवार को सघन वाहन जांच अभियान चलाया। यह अभियान वलीदाद बाजार, अंजान बीघा मोड़, सकरी खुर्द मोड़ एवं परशुरामपुर बाथे मोड़ सहित विभिन्न स्थानों पर संचालित किया गया। अभियान के दौरान पुलिस ने दोपहिया एवं चारपहिया वाहनों की गहन जांच की। इस दौरान वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन के आवश्यक कागजात, हेलमेट, सीट बेल्ट तथा अन्य सुरक्षा मानकों की जांच की गई। बिना हेलमेट वाहन चलाने, सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करने तथा ट्रिपल राइडिंग जैसे यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए मौके पर ही ई-चालान काटा गया।थानाध्यक्ष

सेराज आलम ने बताया कि अभियान के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों से कुल 3,000 रुपये जुर्माना वसूला गया। फोटो- 02 अगस्त अरवल- 16 कैप्शन- अरवल के बलिदाद बाजार में रविवार को वाहन की जांच करते पुलिसकर्मी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jahanabad Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।