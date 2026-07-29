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Jahanabad News: अभियंत्रण महाविद्यालय में नव प्रवेशित छात्रों का इंडक्शन प्रोग्राम संपन्न

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जहानाबाद
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Jahanabad News: हुलासगंज, निज संवाददाता कॉलेज के सभागार में आयोजित कार्यक्रम के तहत छात्रों के बीच प्रोफेसर सुधीर कुमार के द्वारा लगभग डेढ़ घंटे का व्याख्यान यूनिवर्सल हुमन वैल्यूज विषय पर दिया गया

Jahanabad News: अभियंत्रण महाविद्यालय में नव प्रवेशित छात्रों का इंडक्शन प्रोग्राम संपन्न

Jahanabad News: हुलासगंज, निज संवाददाता हुलासगंज स्थित अभियंत्रण महाविद्यालय में नव प्रवेशित छात्रों के लिए इंडक्शन कार्यक्रम का आयोजन बुधवार को संपन्न हो गया । कॉलेज के सभागार में आयोजित कार्यक्रम के तहत छात्रों के बीच प्रोफेसर सुधीर कुमार के द्वारा लगभग डेढ़ घंटे का व्याख्यान यूनिवर्सल हुमन वैल्यूज विषय पर दिया गया जिसमें मानवीय मूल्यों की सार्वभौमिकता आत्म अन्वेषण संबंधों की समझ सह अस्तित्व तथा नैतिक मूल्य पर आधारित आचरण के सिद्धांतों पर प्रकाश डाला गया।

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योग और स्वास्थ्य

इसके पूर्व खेल प्रभारी प्रोफेसर पुरुषोत्तम कुमार तथा राजा राम साह के द्वारा योग के संबंध में विस्तार से बताया गया तथा इसके महत्व को देखते हुए इसे अपनाने की नसीहत दी गई । अगले सत्र में प्रोफिशिएंसी मॉडल के अंतर्गत कंप्यूटर कौशल पर प्रोफेसर प्रणव प्रकाश एवं प्रोफेसर अलका ने विद्यार्थियों से संवाद किया तथा आधुनिक डिजिटल दक्षताओं के महत्व एवं व्यावहारिक अनुप्रयोगों से अवगत कराया।

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सामाजिक मुद्दे

अंतिम सत्र में सामाजिक अंत: क्रिया मॉडल के अंतर्गत प्रोफेसर शशि शंकर झा एवं प्रोफेसर निखिल कुमार ने सामाजिक मुद्दों पर आधारित विविध गतिविधियों पर आधारित आयोजित की जिसने विद्यार्थियों ने भाग लिया। इसके पूर्व कल मंगलवार को इस कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कॉलेज के प्रचार्य डॉ कुमारी प्रियंका सिंह ने नव प्रवेशित विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करते हुए परिसर के सुविधाओं एवं पर्यावरण अनुकूल माहौल के निर्माण पर जोर दिया। कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर जहीर अब्बास ने तकनीकी शिक्षा के महत्व को रेखा अंकित किया। प्रथम वर्ष प्रभारी डॉक्टर अली अकबर ने कॉलेज नियमों एवं अनुशासन पर मार्गदर्शन दिया। एवं प्रोफेसर शशांक प्रकाश में प्लेसमेंट के संबंध में छात्रों को महत्वपूर्ण जानकारी दी।

आवश्यक प्रश्न और उत्तर

इस इंडक्शन कार्यक्रम का आयोजन कब किया गया?
इस इंडक्शन कार्यक्रम का आयोजन बुधवार को किया गया।
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