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Jahanabad News: अभियंत्रण महाविद्यालय में नवप्रवेशी छात्रों का हुआ स्वागत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जहानाबाद
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Jahanabad News: मेहंदिया, निज संवाददाता।उन्होंने सभी नवप्रवेशी विद्यार्थियों का स्वागत करते हुए कहा कि छात्र मेहनत, अनुशासन और लगन के साथ पढ़ाई करें तथा महाविद्यालय में उपलब्ध सभी शैक्षणिक एवं तकनीकी संसाधनों का पूरा...

Jahanabad News: अभियंत्रण महाविद्यालय में नवप्रवेशी छात्रों का हुआ स्वागत

Jahanabad News: मेहंदिया, निज संवाददाता। राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय अरवल में शैक्षणिक सत्र 2026-27 में नामांकित नवप्रवेशी छात्र-छात्राओं के लिए बुधवार को इंडक्शन एवं ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. प्रणव कुमार ने किया। उन्होंने सभी नवप्रवेशी विद्यार्थियों का स्वागत करते हुए कहा कि छात्र मेहनत, अनुशासन और लगन के साथ पढ़ाई करें तथा महाविद्यालय में उपलब्ध सभी शैक्षणिक एवं तकनीकी संसाधनों का पूरा लाभ उठाएं। उन्होंने छात्रों को नवाचार, अनुसंधान और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। ओरिएंटेशन सत्र में विद्यार्थियों को महाविद्यालय की शैक्षणिक नियमावली, परीक्षा प्रणाली, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं, प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट, छात्रवृत्ति योजनाओं, एंटी-रैगिंग नियम, नवाचार एवं उद्यमिता कार्यक्रमों तथा विभिन्न छात्र क्लबों की जानकारी दी गई।

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साथ ही महाविद्यालय की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं से भी अवगत कराया गया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के सभी विभागाध्यक्ष एवं संकाय सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रो. अंजनी कुमार के नेतृत्व में किया गया, जबकि मीडिया प्रभारी प्रो. संतोष कुमार ने कार्यक्रम के आयोजन एवं प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फोटो- 29 जुलाई अरवल- 18 कैप्शन- अरवल जिले के इंजीनियरिंग कॉलेज में बुधवार को इंडक्शन एवं ओरिएंटेशन कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षक व छात्र।

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